Ruské úřady hlásí požár v přístavu po ukrajinském útoku. Poplach i v Kyjevě

Podle úřadů v Krasnodarském kraji na jihu Ruska v přístavu Těmrjuk hoří dvě nádrže. Požár zasáhl plochu 2000 metrů čtverečních a zatím nezpůsobil žádné oběti. O úderech na tento přístav ruské úřady informovaly již v předchozích týdnech.
V noci moskevský starosta Sobjanin několikrát informoval o zásazích ruské protivzdušné obrany proti ukrajinským bezpilotním prostředkům, které podle starosty mířily na hlavní ruské město.
Podle Sobjanina obrana drony zničila. Podrobnější informace o obětech či škodách neuvedl.
Klidnou noc neměla ani ukrajinská metropole, v Kyjevě a okolí úřady vyhlásily poplach. Ani v tomto případě nejsou bližší informace o možných škodách či obětech. Ukrajina opakovaně čelí nočním úderům ze strany Ruska za použití raket a bezpilotních prostředků.
Těmrjuk u Azovského moře:
