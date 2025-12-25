Ruské úřady hlásí požár v přístavu po ukrajinském útoku. Poplach i v Kyjevě

Ruské úřady v noci hlásily požár v přístavu Těmrjuk u Azovského moře. Hořet podle nich začalo po útoku ukrajinských dronů. Moskevský starosta Sergej Sobjanin uvedl, že ruská protivzdušná obrana zasahovala v noci proti ukrajinským dronům mířícím na ruské hlavní město. Poplach vyhlásili v Kyjevě.

Dělostřelci 44. samostatné dělostřelecké brigády Ozbrojených sil Ukrajiny střílejí z houfnice M777 na protivníka v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině. (24. prosince 2025) | foto: Reuters

Podle úřadů v Krasnodarském kraji na jihu Ruska v přístavu Těmrjuk hoří dvě nádrže. Požár zasáhl plochu 2000 metrů čtverečních a zatím nezpůsobil žádné oběti. O úderech na tento přístav ruské úřady informovaly již v předchozích týdnech.

V noci moskevský starosta Sobjanin několikrát informoval o zásazích ruské protivzdušné obrany proti ukrajinským bezpilotním prostředkům, které podle starosty mířily na hlavní ruské město.

Irpiň. Pohřeb tří dobrovolníků ukrajinské Teritoriální obrany, kteří zahynuli při ruském útoku na Kyjev a jejichž ostatky byly nedávno identifikovány. (25. listopadu 2025)
Hořící paneláky po ruském dronovém útoku na Záporoží (25. listopadu 2025)
Cuhurestii de Jos. Ve vesnici na severu Moldavska přistál ruský dron Gerbera. (25. listopadu 2025)
Ukrajinský voják během vojenského výcviku v Charkovské oblasti (25. listopadu 2025)
Podle Sobjanina obrana drony zničila. Podrobnější informace o obětech či škodách neuvedl.

Klidnou noc neměla ani ukrajinská metropole, v Kyjevě a okolí úřady vyhlásily poplach. Ani v tomto případě nejsou bližší informace o možných škodách či obětech. Ukrajina opakovaně čelí nočním úderům ze strany Ruska za použití raket a bezpilotních prostředků.

Těmrjuk u Azovského moře:

