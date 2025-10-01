Kreml své naděje ani neskrývá, píše ruský analytik o manipulaci voleb v Česku

Premium

Fotogalerie 92

Politolog a komentátor Ivan Preobraženskij (19. dubna 2023) | foto: MAFRA

  18:00
Parlamentní volby v Česku napjatě sleduje i ruský režim. A nejen přihlíží, jejich výsledek se aktivně snaží ovlivnit. „Přímé financování českých politiků a stran ze strany Kremlu a s ním spojených sil během této předvolební kampaně nikdo nedokázal. Není však pochyb, že probíhá,“ píše v komentáři pro iDNES Premium ruský opoziční politolog Ivan Preobraženskij.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Rusko je aktivním účastníkem parlamentních voleb v Česku. Podporuje jak jednotlivé politiky, tak celá politická uskupení. Někteří mohou otevřeně podporovat Kreml, což je v Česku vzácné, někteří naopak ruskou zahraniční a domácí politiku veřejně kritizují.

Pro ruské úřady to není podstatné. Hlavním cílem Ruska je totiž prosazování jeho vlastních zájmů – a to lze činit i prostřednictvím protivníků. Přímé financování českých politiků a stran ze strany Kremlu a s ním spojených sil během této předvolební kampaně nikdo nedokázal. Není však pochyb, že probíhá.

Rusko cítí, že úspěch je blízko. Strana Andreje Babiše je v Evropském parlamentu v jednom bloku s maďarskými přáteli Putina ze strany Viktora Orbána a rétoriku Kateřiny Konečné lze snadno zaměnit s výroky předsedkyně horní komory ruského „parlamentu“ Valentiny Matvijenkové.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Volební výhra Babiše může být koncem podpory pro Ukrajinu, píší německá média

Před blížícími se volbami rozebírají situaci v Česku i německá média. Podle nich by vítězství hnutí ANO Andreje Babiše mohlo znamenat konec významné české podpory Ukrajiny, kterou v únoru roku 2022...

1. října 2025  14:36,  aktualizováno  18:07

Poslední zvonění pro razítka do pasu. Třicet evropských zemí zavádí nový systém

Už tento měsíc Evropská unie spustí automatizovaný biometrický program pro zahraniční cestující vstupujících do téměř 30 zemí bloku. Systém vstupu/výstupu (EES), jehož spuštění je naplánováno letos...

1. října 2025

Kreml své naděje ani neskrývá, píše ruský analytik o manipulaci voleb v Česku

Premium

Parlamentní volby v Česku napjatě sleduje i ruský režim. A nejen přihlíží, jejich výsledek se aktivně snaží ovlivnit. „Přímé financování českých politiků a stran ze strany Kremlu a s ním spojených...

1. října 2025

Pokuta pro cyklistku i vybržďovaného kamioňáka. Problematický úsek, zjistilo město

Městský úřad v Kolíně uzavřel správní řízení s řidičem kamionu a cyklistkou, která v létě šoféra na silnici v Jaselské ulici vybržďovala. Oba se dopustili hned několika přestupků, za které dostali...

1. října 2025  17:32

Obrana země? Volební přehled, co strany plánují s armádou a obranným průmyslem

Obrana je jeden z prapůvodních důvodů, proč státy vůbec vznikly. Jak obranu České republiky vnímají parlamentní strany před nadcházejícími volbami a co slibují, pokud budou vládnout? Velký přehled...

1. října 2025  17:28

Fico kvůli zdravotním potížím náhle zrušil cestu na summit. Novináři už byli v letadle

Slovenský premiér Robert Fico neodletěl na středeční neformální summit EU v Kodani. Důvodem je zhoršení jeho zdravotních problémů souvisejících s loňským atentátem. Informoval o tom tiskový odbor...

1. října 2025  13:59,  aktualizováno  16:45

Rusko je největší dodavatel jaderného paliva do USA. Zákazu navzdory

Rusko bylo i v loňském roce největším dodavatelem jaderného paliva pro americké elektrárny, a to i poté, co loni vstoupil v platnost zákon zakazující dovoz obohaceného uranu z této země, jak vyplývá...

1. října 2025  16:25

Flotila Thunbergové se blíží ke Gaze, Izrael proti ní hodlá zasáhnout

Ministři zahraničí Itálie a Řecka vyzvali Izrael, aby zajistil bezpečnost propalestinských aktivistů z námořní flotily převážející humanitární pomoc obyvatelům Pásma Gazy. Ministři zároveň apelovali...

1. října 2025  9:41,  aktualizováno  16:23

Voličský průkaz 2025: jak ho získat a kde žádat

Voličský průkaz umožňuje každému voliči v České republice hlasovat kdekoliv mimo svůj volební okrsek, který určuje adresa trvalého bydliště. Pro každé volby se vydává znovu, není možné ho použít...

1. října 2025  16:07

Vlk v Krkonoších opět našel svůj domov, říkají správci. Žijí tam dvě až tři smečky

V Krkonošském národním parku (KRNAP) žije do deseti vlků, kteří obývají dvě až tři vlčí teritoria. Vlci se pohybují po obou stranách hranice. Po loňském vyvedení vlčat na východě Krkonoš mají správci...

1. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na Rusku budeme závislí, říká Orbán přes tlak Trumpa. Ukrajincům přiznal hrdinství

Podle maďarského premiéra Viktora Orbána bude jeho země i nadále závislá na ruské energii, navzdory požadavkům amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby všechny země EU a NATO přestaly nakupovat...

1. října 2025  15:59

Zase jako před rekonstrukcí. Tramvaje se vrátily na trasu kolem Výstaviště

Dlouho očekávaná tramvajová trať Výstaviště – Nádraží Holešovice se opět vrátila do provozu. Tramvaje jezdí v úseku od 1. října 2025, uvedl Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) na síti X....

1. října 2025  15:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.