Kreml své naděje ani neskrývá, píše ruský analytik o manipulaci voleb v Česku

Rusko je aktivním účastníkem parlamentních voleb v Česku. Podporuje jak jednotlivé politiky, tak celá politická uskupení. Někteří mohou otevřeně podporovat Kreml, což je v Česku vzácné, někteří naopak ruskou zahraniční a domácí politiku veřejně kritizují.
Pro ruské úřady to není podstatné. Hlavním cílem Ruska je totiž prosazování jeho vlastních zájmů – a to lze činit i prostřednictvím protivníků. Přímé financování českých politiků a stran ze strany Kremlu a s ním spojených sil během této předvolební kampaně nikdo nedokázal. Není však pochyb, že probíhá.
Rusko cítí, že úspěch je blízko. Strana Andreje Babiše je v Evropském parlamentu v jednom bloku s maďarskými přáteli Putina ze strany Viktora Orbána a rétoriku Kateřiny Konečné lze snadno zaměnit s výroky předsedkyně horní komory ruského „parlamentu“ Valentiny Matvijenkové.