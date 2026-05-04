Vzdušným a kosmickým silám dosud velel generál Viktor Afzalov, který ve funkci v říjnu 2023 vystřídal generála Sergeje Surovikina.
Čajko byl letos v březnu zařazen na sankční seznam Evropské unie kvůli tomu, že na začátku ruské invaze na Ukrajinu byl nejvýše postaveným ruským důstojníkem na ukrajinském území a velel ruským vojskům v době, kdy ruští vojáci vstoupili do ukrajinského města Buča u Kyjeva, poznamenal server BBC News.
Buča, kde ruští vojáci během krátké okupace povraždili podle ukrajinských úřadů stovky civilistů, se stala symbolem ruských válečných zločinů na Ukrajině. Moskva popírá, že by ruští vojáci útočili na civilisty, natož aby se dopouštěli válečných zločinů. I jen za zmínku o tomto podezření hrozí odpůrcům války v Rusku odsouzení k dlouhým rokům v trestaneckých táborech.
Čajko býval zástupcem náčelníka generálního štábu. Od září 2019 do června 2021 velel ruskému kontingentu v Sýrii. Následně byl velitelem východního vojenského okruhu. Podle tisku byl v tajnosti vyznamenán titulem Hrdiny Ruska.