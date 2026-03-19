Ruský dron zaútočil na sídlo vedení SBU ve Lvově, Oděsa hlásí zničené domy

Ruské drony zasáhly v noci na čtvrtek obytné domy v jihoukrajinské Oděse, uvedly úřady. Zranění utrpěli tři lidé. V západoukrajinském Lvově také ruský bezpilotní letoun ve středu večer zaútočil na sídlo vedení tajné služby SBU. Ze Sevastopolu na Ruskem okupovaném Krymu je po ukrajinském dronovém útoku hlášen jeden mrtvý.
V Oděse ruské drony podle šéfa městské vojenské správy Serhije Lysaka poškodily dva výškové obytné domy, bytový dům v historickém centru a domky jinde ve městě. Na zasažených místech vznikly požáry. Tři lidé jsou zranění, dva skončili v nemocnici.

Rusko na Oděsu, která je klíčovým ukrajinským přístavem v Černém moři, útočí velmi často.

V důsledku ruského útoku je poničené sídlo regionálního vedení SBU ve Lvově, informoval šéf vojenské správy Lvovské oblasti Maksym Kozyckyj na telegramu. Ve městě se rovněž zřítily trosky sestřeleného bezpilotního letounu.

Rusko podle ruskojazyčného servisu BBC podniklo útok na blíže neurčený energetický objekt v Novovolynsku ležícím nedaleko hranic s Polskem. Podle místních úřadů je tento objekt velmi vážně poškozený a hořel. Přes 30 tisíc odběratelů v regionu zůstalo bez dodávek elektřiny.

Moskvou dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvozžajev v noci na čtvrtek informoval, že protivzdušná obrana sestřelila 27 ukrajinských dronů. Při útoku na město zemřel jeden muž a dva další lidé utrpěli středně těžká zranění.

19. března 2026  7:41

