Při nočním útoku ruských dronů na Dnipro a okolí zemřel člověk, dva jsou zranění

Rusko podle něj provedlo více než 20 dronových útoků. Údery poškodily infrastrukturu v Dnipru i dalších částech Dněpropetrovské oblasti. Zasáhly mimo jiné soukromý dům a blíže nespecifikovaný průmyslový objekt, plyne ze sdělení.
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„Neposlouchají, dokonce Trumpa ignorují.“ Kyjev nám opět ničí rafinerie, zuří Rusko
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony či raketami po celé zemi. Rovněž Ukrajina podniká vzdušné údery na cíle v Rusku.
Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské objekty či na cíle související s armádou a vedením války, při útocích ale umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.