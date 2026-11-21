„Nepřítel s nasazením balistických raket a dronů skoro desetkrát zaútočil na pět čtvrtí,“ napsal na Telegramu velitel vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
Kryvyj Rih je rodištěm prezidenta Volodymyra Zelenského a útok na město přišel den poté, co ruský vůdce Vladimir Putin pohrozil Ukrajině „mnohem bolestivější“ reakcí na úder proti Krymskému mostu, připomíná Kyiv Post.
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Útok v Kryvém Rihu kromě lidských ztrát způsobil rozsáhlé škody: poničených je skoro 25 panelových domů, školy, restaurace, nemocnice, blíže neurčená infrastruktura, sanitky nebo auta patřící obyvatelům města. Vilkul v sobotu uvedl, že přesné následky útoků úřady nadále zjišťují, protože letecký poplach trval až do rána.
Vilkul upřesnil, že mezi zraněnými je šest dětí, tři lékaři záchranné služby a další záchranáři. Zdravotníci do nemocnic převezli 28 lidí, část z nich je ve vážném či dokonce kritickém stavu.
Dvě balistické rakety večer zasáhly parkoviště u oblíbené restaurace v centru města. Když už na místě pracovali záchranáři, podnikla ruská armáda na místo opakované útoky s nasazením dronů s proudovými motory, popsala ruská služba BBC.
Ruská armáda v noci podle ukrajinských úřadů útočila i jinde v Dněpropetrovské oblasti.
V Záporoží se cílem ruského útoku stala školka, informoval podle serveru Ukrajinska pravda šéf regionální vojenské správy Mychajlo Semikin. Při útoku také vyhořel byt v sousedním domě. Zranění utrpěl 63letý muž.
Jedenáct zraněných hlásí ukrajinští záchranáři z městysu Solonycivka na západním předměstí Charkova. Na panelový dům se tam zřítil ruský dron a na čtvrtém a pátém patře vypukl požár. Jinde v domě jsou vyražená okna.
Asi 50 obcí v Rivnenské oblasti na severozápadě je po nočním ruském útoku bez dodávek elektřiny, oznámily úřady. Rusové podle nich zaútočili na blíže neurčený civilní objekt v okrese Sarny. Zraněný je jeden člověk.
Ukrajinské vzdušné síly ráno ohlásily, že Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo třemi balistickými raketami a nad její území vyslalo 148 dronů, z toho skoro 90 mělo proudový motor. Protivzdušná obrana zneškodnila 117 nepilotovaných letounů. Armáda eviduje zásahy na 19 místech, na dalších devíti místech se zřítily trosky sestřelených dronů.
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Ruské ministerstvo obrany v sobotu ráno podle BBC informovalo, že v uplynulých hodinách zaútočilo na kryvorožskou tepelnou elektrárnu, rozvodnu v Sarnách nebo na nákladní loď v Oděse.
Rusko Ukrajinu napadlo v únoru 2022. Napadená země se ruské invazi brání s podporou západních zemí. V noci na pátek ruská armáda podnikla proti Ukrajině jeden z nejrozsáhlejších útoků od začátku invaze. Zabila nejméně osm lidí a asi tři desítky jich zranila. Zasáhla mimo jiné i mosty přes Dněpr v Kyjevě.