Ruská vakcína proti covidu má problém. Vyžaduje dvouměsíční abstinenci

Již dříve se proti požívání alkoholu po očkování vyslovila místopředsedkyně ruské vlády Taťjana Golikovová. Ta ale nabádala krajany pouze k „omezení spotřeby lihovin“.



Popovová objasnila, že v zájmu zdraví se alkohol nesmí pít ani před očkováním, které sestává ze dvou dávek očkovací látky, ani po něm a během něj. Vysvětlila to tím, že po požití lihovin se organismus pustí vší vervou do detoxikace organismu, což se ale děje na úkor vytváření imunity. Zkrátka, organismus by měl dostat šanci vytvořit si správnou obrannou reakci po očkování.

„Přinejmenším dva týdny před očkováním je nutné přerušit příjem (alkoholu). Vypracování imunity zabere 21 dní mezi dvěma injekcemi a dalších 21 dnů po (druhé) injekci, což dělá 42 dnů. Ale musíte jasně chápat, že v tyto dny se musíte šetřit,“ uvedla Popovová v rozhlasovém rozhovoru.

Kommersant připomněl, že v Rusku úřady zatím schválily dvě ruské vakcíny: Sputnik V a EpiVakKorona. K výrobě se také připravuje třetí vakcína. Na příkaz prezidenta Vladimira Putin se od konce uplynulého týdne vede masové očkování, zpočátku učitelů, lékařů a sociálních pracovníků.

Očkování je dobrovolné, i když v nezávislých médiích se už objevily informace, že v některých velkých státních firmách jde spíše o „dobrovolně povinné“ očkování s přesně stanovenými kvótami pracovníků. V Rusku se od začátku pandemie nakazilo již více než 2,5 milionu lidí.

Ruští lékaři dokončili testování nové vakcíny proti koronaviru už v létě: