Vydal se na válečnou stezku! V Rusku zuří po Trumpově uvalení ropných sankcí

  10:46
Moskva označila nové americké protiruské sankce za extrémně kontraproduktivní, pokud jde o mír na Ukrajině. Ruské cíle na Ukrajině zůstávají podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové nezměněné. Exprezident a místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv nařkl Donalda Trumpa z válečného tažení.
Spojené státy ve středu večer uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti ve snaze ukončit konflikt, který Rusko zahájilo v únoru 2022.

Americký prezident Donald Trump pak v noci řekl, že zrušil plánovaný summit s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné.

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

V Rusku jsou tyto kroky terčem tvrdé kritiky. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv je dokonce označil za akt války.

„USA jsou naším nepřítelem a jejich upovídaný ‚mírotvůrce‘ se nyní naplno vydal na válečnou stezku proti Rusku,“ napsal Medveděv na telegramu. Trump se podle něj přidal k „šílené Evropě“.

Válka na Ukrajině

