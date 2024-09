Za mír! Zakijev! Ruští tajní vyšetřují prodavače z Kamčatky kvůli slovní hříčce

Na formulář upozornila jedna z klientek prodejny náhradních dílů Avtomir, která si vše natočila na video, a to zveřejnila na internetu.

Následující den si majitele prodejny předvolala FSB k výslechu a prodejnu navštívili policisté. Při vyšetřování se ukázalo, že formulář jako vzor vyplnil jeden z prodavačů. Tvrdil, že jen žertoval a že formulář mezitím zničil. „To není žádný vtip, ale provokace!“ rozhořčil se jeden z ruských komentátorů.

FSB nyní zjišťuje, zda se podezřelý nedopustil diskreditace ruské armády a zda finančně nepřispěl na podporu ukrajinské armády, která se už déle než dva a půl roku brání ruské agresi.

„Byl jsem naprosto šokován, když jsem to uviděl. Zjistil jsem, co je to za člověka. Neuměl jsem si představit, že by takový člověk mohl mezi námi pracovat. Chci se omluvit jménem celého kolektivu i jménem svým,“ prohlásil majitel obchodu.