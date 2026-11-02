Hodnotu letounu ukrajinská rozvědka odhadla přibližně na 150 milionů dolarů. Su-57 používá motory AL-41F1, u nichž může podle HUR nekvalitní palivo způsobit explozi či závažné poškození.
Rozvědka incident zasadila do kontextu rostoucí závislosti Ruska na dovozu leteckého paliva. Podle domácí výroby připisuje ukrajinským útokům na ruskou ropnou infrastrukturu.
„Připomeňme, že již dříve Hlavní zpravodajská správa Ministerstva obrany Ukrajiny informovala o rostoucí závislosti Ruska na dovozu leteckého paliva v souvislosti s poklesem domácí produkce leteckého benzinu v důsledku krajinských dálkových sankcích,“ napsal web.
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Tanker GRIF podle rozvědky v srpnu odvezl z Indie téměř 40 tisíc tun paliva Jet A-1. U malajsijského pobřeží náklad převzal tanker HALCYON, který v září dopravil přes 37 tisíc tun do ruského přístavu Nachodka. Obě plavila podle rozvědky podléhají západním sankcím.
Samotné palivo Jet A-1 je přitom podle rozvědky pro Su-57 i další ruské vojenské letouny použitelné. „Palivo Jet A-1 je plně kompatibilní a vhodné pro použití v ruských letadlech, která jsou ve výzbroji ruské armády, která vede agresivní válku proti Ukrajině,“ dodal web.
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23. července 2026