Ruská rozvědka navrhla fingovaný atentát na Orbána před volbami

Na Orbána, jehož popularita klesla kvůli zhoršující se ekonomické situaci, nedošlo k žádným fyzickým útokům. Ale i úvahy o zinscenování pokusu o atentát zdůrazňují, jak vysoké jsou sázky Moskvy v maďarských volbách, míní list. Připomněl také důsledky útoku z července 2024, při kterém byl Donald Trump postřelen.
Orbánova strana Fidesz podle průzkumů zaostává za opoziční stranou Tisza Pétera Magyara, který je také bývalým členem Fideszu, ale kampaň vede v duchu očisty země od korupce.
I podle ruských agentů je většina Maďarů - 52,3 procenta - „nespokojena stavem věcí v zemi“, a „nespokojenost převládá nejen ve městech, ale i na venkově (50,8 %), kde má tradičně silné pozice Fidesz“.
Rusko není jedinou vnější mocností, která by se mohla snažit Orbána podpořit v jedné z nejtěžších kampaní jeho kariéry. Americký ministr zahraničí Marco Rubio minulý měsíc navštívil Budapešť a Orbánovi řekl, že „váš úspěch je naším úspěchem“. Orbán se netajil nadějí, že Budapešť navštíví i Trump, ale ten je pohlcen válkou proti Íránu, a tak místo něj přijede do Maďarska viceprezident J.D.Vance.
Zatímco Trumpova administrativa nabídla společné vystoupení a nenápadné projevy podpory, ruská intervence by mohla být přímočařejší, poznamenal list. Někteří západní představitelé podle něj tvrdí, že Kreml se snaží udržet u moci Orbána, který pomáhal Moskvě brzdit klíčové snahy EU a fungoval jako most mezi Kremlem a americkými konzervativci v naději, že se vytvoří nový postliberální světový řád.
Orbánův mluvčí Zoltán Kovács nereagoval na žádost listu o komentář ke zprávě SVR, k případnému vměšování Ruska do voleb nebo vztahu premiéra s Moskvou.
Není jasné, jak vysoko v Moskvě si návrh SVR přečetli. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl otázky ohledně dokumentu SVR. „Toto je další příklad dezinformací,“ prohlásil. SVR se odmítla vyjádřit, napsal WP.
Připomněl, že Orbán a Fidesz se v posledních týdnech stále více snaží přesměrovat pozornost Maďarů od ekonomických problémů k údajným vnějším bezpečnostním hrozbám. Orbánova vláda obvinila Ukrajinu ze zastavení dodávek levné ruské ropy do Maďarska – a to i přes to, že přerušení původně způsobil ruský útok, který zasáhl infrastrukturu ropovodu.
Spory se mezitím ještě více vyhrotily. Orbán obvinil Ukrajince z plánování fyzických útoků na jeho rodinu poté, co se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začátkem tohoto měsíce zmínil v souvislosti s Orbánovým blokování unijní půjčky pro Ukrajinu, že „adresu této osoby předá“ ukrajinským vojákům.
Maďarská vláda ve čtvrtek oznámila, že zakazuje vstup třem ukrajinským občanům na své území s tvrzením, že vyhrožovali Maďarsku, Orbánovi a jeho rodině. Orbán také ohlásil nasazení vojáků na ochranu kritické maďarské energetické infrastruktury.