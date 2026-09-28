Ruská puma zasáhla bytový dům v Charkově, mezi zraněnými jsou i děti

V Kyjevě pak podle agentury Reuters zasáhl ruský dron čerpací stanici. Ruská verze stanice BBC s odkazem na místní úřady píše, že přibližně dvě třetiny ruských bezpilotních letounů byly přes noc sestřeleny.
„K této chvíli dosáhl počet zraněných 20 osob, mezi nimi je osm dětí,“ uvedl šéf vojenské správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Později upřesnil, že zraněných je 22.
„Zásah byl zaznamenán v bytovém domě,“ napsal na platformě Telegram Syněhubov s tím, že puma zničila druhé a třetí patro budovy. Podle jeho informací byli hospitalizováni dvanáctiletý a osmiletý chlapec. Tříletá holčička a dalších pět dětí bylo ošetřeno lékaři přímo na místě.
V noci na dnešek Rusko podle ukrajinského letectva zaútočilo na Ukrajinu 165 drony. Podle předběžných údajů bylo ukrajinskou protivzdušnou obranou sestřeleno 112 z nich.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi. Součástí nejkrvavějšího konfliktu v Evropě od druhé světové války se staly takřka každodenní dronové útoky, které ruská i ukrajinská armáda podnikají na území nepřítele.