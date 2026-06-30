Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rusko hlásí sestřelení 419 ukrajinských dronů, část mířila na Moskvu

Autor: ,
  8:03
Psy to nezajímá? Žena si při venčení fotí následky mohutného ukrajinského útoku...

Psy to nezajímá? Žena si při venčení fotí následky mohutného ukrajinského útoku na moskevskou rafinerii. (18. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Následky masivního ukrajinského dronového útoku na největší moskevskou...
Dým nad Moskvou po útoku ukrajinských bezpilotních letounů na rafinerii (18....
Lidé v Moskvě sledují dým po útoku ukrajinských bezpilotních letounů na...
Lidé v Moskvě sledují dým po útoku ukrajinských bezpilotních letounů na...
26 fotografií
Ruská protivzdušná obrana v noci na úterý sestřelila 419 ukrajinských dronů, mimo jiné nad Moskvou a jejím okolím. V tiskovém prohlášení to uvedlo ruské ministerstvo obrany. Informace o případných škodách zatím nejsou k dispozici. Drony podle Moskvy mířily především na anektovaný Krym, sousední Krasnodarský kraj a oblast hlavního města.

Masivní dronový útok následoval poté, co Ukrajina v noci na pátek vyslala na ruské území 660 dronů, což byl podle ruských údajů jeden z nejvyšších počtů od začátku války v únoru 2022.

Moskevský starosta Sergej Sobjanin v úterý ráno v sérii příspěvků na Telegramu uvedl, že protivzdušná obrana sestřelila 50 dronů mířících na ruskou metropoli. Dodal, že v místech dopadu trosek zasahují záchranné složky, neuvedl však žádné informace o případných obětech ani škodách.

Ruské útoky na Sumskou oblast si vyžádaly dva mrtvé, v Charkově jsou zranění

Ukrajina se brání ruské invazi už pátým rokem. V posledních měsících zesílila útoky na strategické cíle v ruském vnitrozemí, především pomocí dronů, ale také vlastních střel s plochou dráhou letu Flamingo.

Terčem bývají zejména objekty zbrojního průmyslu a ropná infrastruktura. Podle Kyjeva mají tyto útoky oslabit schopnost Moskvy financovat válku z příjmů z prodeje nerostných surovin. Řada ruských regionů v poslední době hlásí nedostatek pohonných hmot.

Nejmasivnější ruský útok na Zakarpatskou oblast, výbuchy hlásí i ze Lvova

Rusko naopak po celou dobu války téměř denně útočí na Ukrajinu bezpilotními letouny, řízenými střelami i balistickými raketami.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Rusko hlásí sestřelení 419 ukrajinských dronů, část mířila na Moskvu

Psy to nezajímá? Žena si při venčení fotí následky mohutného ukrajinského útoku...

Ruská protivzdušná obrana v noci na úterý sestřelila 419 ukrajinských dronů, mimo jiné nad Moskvou a jejím okolím. V tiskovém prohlášení to uvedlo ruské ministerstvo obrany. Informace o případných...

30. června 2026  8:03

V Brně srazil vlak člověka, ten na místě zemřel

V Praze-Libni dnes dopoledne osobní vlak projel návěstidlo zakazující jízdu....

Na železniční trati u stanice Brno-Chrlice v úterý časně ráno srazil osobní vlak člověka. Ten na místě zemřel, jak informoval iDNES.cz policejní mluvčí Jihomoravského kraje Pavel Šváb. České dráhy...

30. června 2026  7:25,  aktualizováno  7:39

Volby v Peru vyhrála pravicová kandidátka, dcera autokratického prezidenta Fujimoriho

Vítězka prezidenstkých voleb Keiko Fujimoriová. Její nástup do prezidentského...

Prezidentské volby v Peru vyhrála pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová, jak zveřejnil tamní volební úřad v pondělí. Nad svým levicovým soupeřem Robertem Sánchezem vyhrála o přibližně 50 tisíc z...

30. června 2026  7:23

V Monaku vybuchla bomba, vážně zranila dva lidi. Mezi nimi je i ukrajinský oligarcha

V domě v centru Monaka vybuchla v pondělí večer podomácku vyrobená bomba. (30....

V domě v centru Monaka vybuchla v pondělí večer podomácku vyrobená bomba. Kritická zranění utrpěli dva lidé, mezi nimi i podnikatel původem z Ukrajiny Vadim Jermolajev. Informovala o tom francouzská...

30. června 2026  6:41

Volby by vyhrálo ANO, s SPD má většinu. Motoristé by neuspěli

Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi...

Sněmovní volby by podle květnového modelu agentury Median s přehledem vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35,5 procenta hlasů. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo pouze pět stran a hnutí. Pod pětiprocentní...

30. června 2026  6:30

Poslanci mají jednat o zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun

Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na schůzi Sněmovny, kde se mimo jiné...

Poslanci mají ve druhém čtení projednat návrh na zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by se částka zvýšila ze 700 na 800 tisíc korun. Podle vládního návrhu by...

30. června 2026  5:49

Prezident Pavel jmenuje nového náčelníka generálního štábu armády Hlaváče

Kandidát na náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč, kterého jednomyslně...

Prezident Petr Pavel v úterý na Pražském hradě jmenuje novým náčelníkem Generálního štábu Armády ČR Miroslava Hlaváče. Ve funkci vystřídá Karla Řehku, s nímž si následně při slavnostním nástupu na...

30. června 2026  5:34

Jak El Niňo ovlivňuje počasí v Evropě? Vedra může zesílit, ale sám je nezpůsobuje

ilustrační snímek

Přestože El Niňo vzniká v tropickém Tichém oceánu, jeho důsledky mohou ovlivnit počasí téměř po celém světě – včetně Evropy. Dochází totiž ke změnám v atmosférické i oceánské cirkulaci, které se...

30. června 2026  5:30

Klimatolog o rekordních vedrech: Třicítky? I v létě extrém. Horké noci jsou problém

Premium
Radim Tolasz

Rekordní tropická vedra, která v posledních dnech zasáhla Česko, signalizují, že se celé středoevropské klima nenávratně proměnilo. V rozhovoru pro iDNES.cz změny popisuje vedoucí oddělení klimatické...

30. června 2026

Levicová úderka v Demokratické straně sílí. Trump křísí strašáka komunismu

Premium
Americký prezident Donald Trump na konferenci křesťanské organizace Faith &...

Ještě nedávno to vypadalo, že republikáni dostanou v listopadových volbách do Kongresu pořádnou nakládačku. Nyní jim svitla jiskřička naděje. Ne díky ukončení války v Íránu či jiným „úspěchům“...

30. června 2026

Kroupy jako pingpongové míčky. Bouře u Vimperka zastavila vlaky, explozivně se šíří dál

První bouřky po extrémních vedrech přinesly i krupobití. (29. června 2026)

První bouřky, jejichž příchod očekávali meteorologové po extrémních vedrech, se vytvořily v Pošumaví i Podkrkonoší krátce po poledni. Na Prachaticku a Českokrumlovsku padaly kroupy o velikosti dva až...

29. června 2026  14:25,  aktualizováno  21:45

Vláda je v rozporu s ÚS, řekl Pavel. Odmítl výzvu premiéra k neúčasti na summitu

Prezident Petr Pavel na setkání se zástupci z ČT, ČRo a Evropské vysílací unie...

Způsob, jakým se vláda staví k účasti prezidenta na summitu NATO, je podle Petra Pavla v rozporu s Ústavním soudem. Žádosti premiéra Andreje Babiše (ANO), o přehodnocení svého postoj ohledně účasti...

29. června 2026  16:07,  aktualizováno  21:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.