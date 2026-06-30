Masivní dronový útok následoval poté, co Ukrajina v noci na pátek vyslala na ruské území 660 dronů, což byl podle ruských údajů jeden z nejvyšších počtů od začátku války v únoru 2022.
Moskevský starosta Sergej Sobjanin v úterý ráno v sérii příspěvků na Telegramu uvedl, že protivzdušná obrana sestřelila 50 dronů mířících na ruskou metropoli. Dodal, že v místech dopadu trosek zasahují záchranné složky, neuvedl však žádné informace o případných obětech ani škodách.
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Ukrajina se brání ruské invazi už pátým rokem. V posledních měsících zesílila útoky na strategické cíle v ruském vnitrozemí, především pomocí dronů, ale také vlastních střel s plochou dráhou letu Flamingo.
Terčem bývají zejména objekty zbrojního průmyslu a ropná infrastruktura. Podle Kyjeva mají tyto útoky oslabit schopnost Moskvy financovat válku z příjmů z prodeje nerostných surovin. Řada ruských regionů v poslední době hlásí nedostatek pohonných hmot.
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Rusko naopak po celou dobu války téměř denně útočí na Ukrajinu bezpilotními letouny, řízenými střelami i balistickými raketami.