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Zázrak z Kremlu. Ostatky slavného vítěze nad Tatary mají přinést obrat ve válce

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  21:11

Socha Dmitrije Donského v ruském Kremlu. | foto: Profimedia.cz

Během restaurátorských prací v Archandělském chrámu v moskevském Kremlu se našly ostatky ruského knížete Dmitrije Donského. Ruští politici vyzdvihují "zázračné" nalezení ostatků v předvečer výročí bitvy na Kulikově poli, kde kníže 8. září 1380 porazil Tatary. Zazněl i vážně míněný návrh vyslat ostatky vojevůdce, prohlášeného za svatého, jako duchovní vzpruhu ruským vojákům válčícím pátým rokem proti Ukrajině.

„Toto jméno (Dmitrije Donského) je symbol. Nalezení jeho ostatků je nečekané, téměř pohádkové. Je to taky symbol,“ řekl TASS poradce ruského prezidenta, exministr kultury Vladimir Medinskij.

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„Doufám, že brzy část ostatků Dmitrije Donského bude vyslána k našim vojenským jednotkám. Pro bojovníky to bude významná duchovní podpora a připomenutí staletí ruského válečnictví a velkých vítězství,“ řekl agentuře poslanec Nikolaj Novičkov z menší prokremelské strany Spravedlivé Rusko. Nalezení ostatků pokládá za potvrzení, že v letech těžkých zkoušek jsou s Ruskem všichni jeho patroni.

TASS nejprve oznámil nalezení ostatků s odvoláním na zdroj z ruské pravoslavné církve. Podle něj antropologický výzkum potvrdil pravost a úplnost ostatků, kterým chybí jen levá pata. Moskevský patriarcha Kirill, který stojí v čele církve, dnes vedl modlitby u ostatků knížete, kterého církev v roce 1988, na tisíciletí pokřtění Rusi, prohlásila za svatého.

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TASS připomněl, že za druhé světové války sovětské vedení knížete rehabilitovalo a pojmenovalo po něm tankovou jednotku, vyzbrojenou za peníze věřících.

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