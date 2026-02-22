Spirituální kolonialismus. Ruská církev pomáhá Kremlu rozšiřovat vliv v Africe

Ruská pravoslavná církev rychle expanduje v afrických státech. Podle pozorovatelů tak slouží zájmům Kremlu. Církev šíří jeho protizápadní ideologii a přes náboženské představitele může ovlivňovat i vedoucí představitele Afriky. Do Ruska též posílá studenty, kteří ovšem končí na frontě.
Ruská pravoslavná církev se od roku 2021 do června 2024 rozšířila do 34 zemí v Africe a podle posledních dostupných veřejných údajů registruje asi 350 farností a duchovních komunit.

Geografická expanze by mohla být nejvýznamnější v historii ruské pravoslavné církve, cituje agentura Bloomberg Jurije Maksimova, předsedu misijního oddělení afrického exarchátu (administrativní územní jednotka, která předchází zřízení diecéze a farností, pozn. red.)

Zvýšil se též počet kněží – na 270. Ruská pravoslavná církev se snaží lákat lepšími platy, sliby výstavby kostelů a nabídkou rychlého kariérního růstu, uvádí keňský akademik a kněz řecké pravoslavné církve Evangelos Thian.

Jedním z těch, kteří vstoupil do jejích řad, je madagaskarský kněz Alexej Heriz. Po absolvování online školení a tříměsíčního pobytu na semináři v Moskvě byl vysvěcen na jáhna a potom na kněze. Celá věc proběhla rychle, zatímco v řecké pravoslavné církvi stále čekal, než jej přijmou. Pochvaluje si též, že platy od ruské pravoslavné církve mu umožňují žít důstojně a postarat se o rodinu.

I když Rusko mělo v Africe dlouhodobou náboženskou přítomnost, do roku 2021 její farnosti patřily pod Alexandrijský pravoslavný patriarchát. Situace se změnila poté, co patriarchát uznal ukrajinskou pravoslavnou církev, která se oddělila od područí Moskvy, což Rusko velmi nelibě neslo. Ruská pravoslavná církev oznámila zavedení svého afrického exarchátu a převedla kněze pod svou správu.

Moskva vštěpuje Africe svou mentalitu. Staví Ruské domy, láká na šachy i školy

Ruská pravoslavná církev nyní vede s Alexandrijským pravoslavným patriarchátem tvrdý boj o vliv. Svoje rozšiřování v Africe vykresluje jako „spravedlivou válku“. Tvrdí, že chrání farníky i duchovenstvo před „škodlivým vlivem“ alexandrijského patriarchátu.

Církev jako prodloužená ruka Moskvy

Aktivity církve jsou provázané s širší snahou Moskvy uplatňovat svoji „měkkou sílu“ (soft power) v Africe. „Je to jako duchovní kolonialismus,“ uvádí Tom Southern, vedoucí speciálních projektů v Centru pro informační odolnost, podle něhož je cílem šíření ruského pojetí křesťanství „pokusit se přitáhnout více zemí do své sféry vlivu“.

Moskevský patriarchát je dlouhodobě vnímaný jako prodloužená ruka Kremlu, který se staví do role obránce tradičních křesťanských hodnot. Tyto konzervativní hodnoty využívá k odsouzení Západu.

Podle bývalého amerického velvyslance v Zimbabwe a vedoucího afrického programu Foreign Policy Research Institute Charlese A. Raye církev podobnou propagandu aplikuje i v Africe. „Zdá se, že je to více o posílení ruského obrazu a rozšíření státního vlivu než o náboženské konverzi,“ podotýká Ray.

Chcete pohřeb? Modlitbu? Dejte víc! Ruská pravoslavná církev kasíruje věřící

Církev spolupracuje s Ruskými domy a velvyslanectvími na kulturních a vzdělávacích akcích, překladech ruských publikací do místních jazyků či posílání studentů do Ruska. Organizuje též charitativní akce. Církevní představitelé připouštějí, že jsou přitom v kontaktu s ruskými státními orgány.

Náboženské organizace zároveň přispívají k uspokojení vojenských potřeb Moskvy. Afričtí studenti, kteří v Rusku studují v pravoslavných seminářích a opravují kláštery, údajně končí na frontě.

Rusko se snaží apelovat na odpor Afriky ke kolonialismu, aby ji postavilo proti Západu. Agentura Bloomberg poznamenává, že Moskva se musí soustředit spíše na vlivové, informační operace, protože se v ekonomické rovině nemůže měřit s Čínou či USA.

Stranická diplomacie. Čína si v Africe piplá spřízněné lídry, Evropa jen přihlíží

Z americké strany má ale konkurenci v podobě výrazněji úspěšnějších protestantských i katolických uskupení, především pak v podobě takzvaného letničního hnutí. Výzkumník Bob Wekesa z jihoafrické Univerzity Witwatersrand se domnívá, že Rusové spíše než o získání velkého počtu stoupenců usilují o malou elitu spojenou s nejvyššími vládními kruhy, která bude prosazovat ruské zájmy.

Portál African Digital Democracy Observatory si všímá, že činitelé spojení s ruskou pravoslavnou církví se často scházejí s africkými vysoce postavenými politiky. Afrika je výrazně náboženštější než jiné kontinenty a církev tak může být účinným prostředkem, kterým Rusko může získat k přístup k vedoucímu establishmentu černého kontinentu.

Česká nemocnice má lék, který oddaluje cukrovku. Odhalí ji screening, říká lékař

Premium
Zdeněk Šumník, přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice...

Každý den jim musejí rodiče píchat injekcí inzulin. Dětí trpících cukrovkou prvního typu je v Česku přes tři a půl tisíce a každý rok jich přibývá. Teď mají šanci na lepší život.

22. února 2026

Na rozestavěné D3 zemřel po čelním střetu řidič, dva zranění

Smrtelná nehoda se stala ráno 10. února 2026 mezi Zábřehem a Postřelmovem....

Při nehodě dvou osobních vozů na rozestavěném úseku dálnice D3 mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí na Českokrumlovsku v sobotu zemřel třiapadesátiletý řidič fabie. Dva lidé utrpěli zranění. Provoz byl v...

21. února 2026  22:01

