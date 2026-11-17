"Od 17:00 hodin 16. listopadu do 7:00 hodin (5:00 SEČ) 17. listopadu letělo směrem k Moskevské oblasti přibližně 800 dronů. Většina z nich byla zničena protivzdušnou obranou v dostatečné vzdálenosti, 321 dronů bylo zneškodněno při přiblížení k Moskvě," uvedl Sobjanin na telegramu. O případných dopadech dronů, škodách či možných obětech se nezmínil.
V noci na pondělí ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany zneškodnila celkem 1336 ukrajinských dronů, z toho 191 podle Sobjanina mířilo na Moskvu. Nejrozsáhlejší ukrajinský dronový útok na Rusko se zřejmě odehrál o víkendu 19. a 20. září, kdy ruská protivzdušná obrana sestřelila více než 1600 bezpilotních letounů, z toho 450 při přiblížení k Moskvě, připomíná TASS. V noci na 30. října pak směřovalo k metropolitní oblasti 862 bezpilotních letounů, z nichž většina byla zneškodněna.