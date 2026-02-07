V ruské ekonomice se evidentně něco neblahého děje. Na podzim začaly mít problémy státní železnice zaměstnávající 700 tisíc lidí, nyní o státní pomoc volá největší developer Samoljot. Co se děje?
Základní problém jsou úrokové míry. Centrální banka teď sice základní úrokovou sazbu snižovala, ale pořád činí šestnáct procent. To znamená, že komerční banky vám dají třeba dvacet procent. Na to si nikdo nepůjčí a ruské firmy už nyní mají problém se splácením stávajících úvěrů.
Nyní roste tlak, aby centrální banka příští týden na svém zasedání úrokové míry snížila. Ale zároveň se bojí inflace, což je rozpor, který nejsou schopni vyřešit. I kdyby úrokové míry snížila o jeden procentní bod, i kdyby se urvala o dva procentní body, tak pořád to je hodně. Podnikatelé potřebují, aby byly na jednociferných hodnotách. Bude hrozně těžké se na ně dostat.
Civilní sektor už prakticky vůbec nefunguje. Je to velký problém a z chování ruského státu mám zatím pocit, že nevědí, co s tím dělat.