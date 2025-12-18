První kontakt. Šéf ruské civilní rozvědky telefonoval s novou ředitelkou britské MI6

„Celkem dlouho jsem si telefonoval s nedávno jmenovanou ředitelkou MI6 Blaise Metreweliovou,“ řekl Naryškin, šéf zpravodajské služby SVR. Podrobnosti o rozhovoru nezveřejnil. Uvedl jen, že zástupci ruských tajných služeb podle zákonných pravidel působí v Londýně a představitelé britských v Moskvě.
Metreweliová se šéfkou MI6 stala 1. října letošního roku. Ruská média podotýkají, že telefonát Naryškina byl jedním z prvním oficiálně potvrzených kontaktů reprezentanta ruských tajných služeb s novou ředitelkou.
Metreweliová v úterý o Rusku řekla, že představuje agresivní, expanzivní a revizionistickou hrozbu a že je i nadále odhodláno podrobit si Ukrajinu a obtěžovat státy NATO.
Vztahy mezi Londýnem a Moskvou jsou od ruského vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 na bodu mrazu. V poslední době Rusko obviňuje Británii, že podobně jako další evropské země maří úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa o dosažení míru na Ukrajině. Evropští spojenci Kyjeva zdůrazňují, že jakékoliv mírové uspořádání nesmí vzniknout bez účasti a bez souhlasu ukrajinských zástupců.