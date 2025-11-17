„Důstojníci a vojáci ruských ozbrojených sil již operují v šesti afrických zemích,“ uvedl zpravodaj ruské státní televize Rossija 1. Reportáž natočil v Mali, ale neupřesnil, o které další země se jedná.
Jiná reportáž, kterou ve svém vysílaní ve francouzštině zveřejnila televize RT, zmiňuje „několik afrických zemí, včetně Mali, Burkiny Faso, Nigeru a Rovníkové Guineje“.
Již dříve kolovaly zprávy o přítomnosti ruských vojáků nebo vojenských instruktorů v Burkině Faso, Nigeru, Rovníkové Guineji, Středoafrické republice a Libyi, poznamenala AFP.
Francouzské vysílání RT, produkované v Moskvě, začalo poté, co Evropská unie zakázala RT, dříve Russia Today. Zaměřuje se na francouzsky mluvící africké publikum, uvádí se na jeho webových stránkách.
„Vojenští příslušníci ministerstva obrany, a zejména Afrického sboru, vždy a všude hájí zájmy Ruska,“ odpověděl jeden ruský voják na otázku RT týkající se povahy africké mise.
Africký sbor, který je součástí ruského ministerstva obrany, převzal jednotky polovojenské Wagnerovy skupiny na africkém kontinentu, jak v červnu vysvětlily diplomatické zdroje v Sahelu.
Wagnerova skupina, jejíž žoldnéři působili v Africe a na Ukrajině, byla po smrti svého zakladatele Jevgenije Prigožina při leteckém neštěstí v srpnu 2023 a po neúspěšné vzpouře proti Moskvě částečně rozpuštěna a částečně podřízena ruským úřadům.
Na záběrech odvysílaných ruskou státní televizí stojí maskovaný voják vedle vlajky, která se velmi podobá vlajce Wagnerovy skupiny. Podle reportáže jsou všichni vojáci nasazení v Africe veterány „speciální vojenské operace“, což je název, který Moskva používá pro svou válku proti Ukrajině.
Další záběry ukázaly útok dvou ruských bombardérů a těžkou vojenskou techniku, včetně vrtulníků a obrněných transportérů. Podle Moskvy tyto síly, přidružené k ministerstvu obrany, pomáhají několika africkým vládám v boji proti islamistům.
„Nejzjevnějšími symboly stability jsou pro Afriku vlajka Ruska a ruský voják,“ tvrdí se v reportáži z Mali. V ní také zaznělo, že teroristé z místních odnoží skupin Al-Káida a Islámský stát představují „v podstatě ruce kolektivního Západu“, jejich prostřednictvím Západ „destabilizuje celý region Sahel“.
Spolupráci s šesticí afrických zemí, ve kterých působí ruští vojáci, má podle stanice na starosti náměstek ministra obrany Junus-Bek Jevkurov. Bez ruské pomoci země Globálního Jihu, které nemají silné armády, nejsou s to čelit neokoloniální politice kolektivního Západu, dodala Rossija 1 a připomněla, že podobné partnerství existovalo i za sovětských dob.