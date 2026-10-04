Rusko v noci na dnešek podnikalo vlny dronových útoků na Kyjev, zatímco východoukrajinské město Izjum čelilo útoku salvových raketometů, uvedly místní úřady.
Severní most před Dněpr v neděli opět zasáhl ruský dron, píše agentura AP s odkazem na video kolující na sociálních sítích, na němž je vidět dron, jak dopadá na most s projíždějícími auty. Kličko na platformě Telegram uvedl, že dron zasáhl vozovku a na místo zamířily záchranné složky. Úřady zatím nehlásí zraněné.
Ruská armáda na důležitý most udeřila už v sobotu, přičemž zranila dva lidi. V předešlých dnech byl zasažen i Jižní most při vlně dronových útoků, které podle představitelů města devastují Kyjev.
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Kličko informoval také o dopadu trosek dronu na dům v kyjevské Dniprovské čtvrti. Další úlomky podle něj dopadly do otevřeného prostoru u silnice. Incidenty nezpůsobily požár.
Kyjevská vojenská správa v noci na platformě Telegram sdělila, že v Desňanské čtvrti v důsledku dronového útoku vypukl požár. V následujících hodinách opakovaně varovala obyvatele před dalšími útoky.
„Vyzýváme obyvatele města, aby se uchýlili do nejbližších krytů,“ psala.
Podle Klička ruské útoky v Desňanské čtvrti poškodily tepelnou rozvodnou síť a byly přerušeny dodávky teplé vody. Opraváři pracují na jejich obnově, dodal.
Ruská armáda v noci zaútočila na Izjum v Charkovské oblasti, podle předběžných informací s pomocí velkorážných raketometů, uvedla vojenská správa města. Útok způsobil požár v podniku, který v té době nebyl v provozu. Poškozeny byly také obytné domy.
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Merze na dnešní neohlášené návštěvě Kyjeva doprovázejí šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Podle vládních zdrojů má kancléř v úmyslu ujistit Kyjev o brzkém dodání tisíců stíhacích dronů, které lze použít k boji proti obzvláště rychlým ruským bojovým dronům s proudovým pohonem.
Na pomoc Německo plánuje uvolnit jednu miliardu eur (zhruba 24,5 miliardy Kč) z již schválených rozpočtových prostředků, dalších 350 milionů eur má směřovat na opravy a obnovu zničených elektráren.
Ukrajina pátým rokem čelí rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně.