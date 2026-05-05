„Tento návrh na vyslovení nedůvěry je falešný, cynický a umělý,“ řekl dnes Bolojan před hlasováním v napjaté debatě v parlamentu. „Každá země by se v krizích měla snažit vládu konsolidovat, ne ji měnit,“ dodal podle severu Politico.
Opoziční lídr George Simion, jehož krajně pravicové straně Svaz pro sjednocení Rumunů (AUR) rostou volební preference, v parlamentní rozpravě vyzval k předčasným volbám. „Přebíráme budoucnost této země, budoucí vládu a obnovujeme naději Rumunů,“ prohlásil poražený kandidát z loňských prezidentských voleb Simion. „Osud Rumunska musí být rozhodnut hlasy Rumunů,“ dodal.
Podle AFP i serveru Politico jsou ale předčasné parlamentní volby nepravděpodobné, řádné volby by se měly konat v roce 2028. Nyní se očekává, že prezident Nicušor Dan zahájí konzultace s lídry parlamentních stran. Jednou z možností je, že Bolojanovi liberálové a socialisté vytvoří novou koalici pod vedením nezávislého technokrata. Další variantou podle serveru Politico je, že Bolojan bude pověřen vedením menšinové vlády, a PSD tak zůstane v opozici po boku Simionových krajně pravicových zákonodárců.
Bolojanova vláda byla do letošního dubna složena ze čtyř proevropských stran a vznikla loni v červnu. Členové vládní koalice se ale od té doby neustále střetávali ohledně reformních opatření, mezi nimiž bylo zvyšování daní, škrty ve veřejných výdajích či snižování počtu zaměstnanců ve veřejném sektoru.
Prezident Dan se před hlasováním o nedůvěře vládě snažil uklidňovat voliče i evropské spojence. „Chci ujistit Rumuny, že bez ohledu na to, co se stane, Rumunsko bude i nadále udržovat svůj západní směr,“ řekl v pondělí na tiskové konferenci prezident.