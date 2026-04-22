Půjčili ji do Nizozemska, tam ji ukradli. Vzácná přilba se nyní vrátila do Rumunska

  10:47
Do Rumunska se vrátila vzácná zlatá přilba, která pochází z doby před 2500 lety. Loni ji ukradli zloději z nizozemského muzea, kam byla zapůjčena. Pro Rumuny má přilba obrovský význam, je považována za národní poklad.
Do Národního muzea rumunské historie v Bukurešti se vrátila vzácná zlatá přilba pocházející z doby před 2500 lety. (21. dubna 2026) | foto: AP

Zdobená přilba z Cotsofenešti a tři zlaté náramky, které jsou jedněmi z nejcennějších rumunských národních pokladů z období dácké civilizace, zmizely v lednu 2025 z muzea Drents při krádeži, která šokovala umělecký svět a zdrtila Rumunsko, informovala AP.

Po 14 měsících vyšetřování, diplomatického napětí a probíhajícím soudním procesu se třemi podezřelými však většina artefaktů v úterý dorazila na letiště Henriho Coandy v Bukurešti. Pod dozorem pak byly převezeny do Národního historického muzea v Bukurešti, kde byly vystaveny ve skleněné vitríně za přítomnosti maskovaných a ozbrojených strážců.

Prozatímní ředitel muzea Cornel-Constantin Ilie uvedl, že artefakty se vrátily „nikoliv jako prosté předměty kulturního dědictví, ale jako relikvie naší historické paměti, jako odkaz civilizace, která nás i nadále formuje“.

A národní poklad je fuč. Rumuni půjčili vzácnou přilbu, v Nizozemsku ji ukradli

„Celé měsíce jsme žili ve strachu, že by část naší minulosti mohla být navždy ztracena. Dnes můžeme říci, že podstatná část tohoto pokladu je zpět,“ dodal.

Robert van Langh, ředitel muzea Drents, popsal nález a návrat artefaktů jako „emotivní okamžik pro všechny zúčastněné“ a uznal, že „smutek, hněv a nyní i úleva byly v Rumunsku pochopitelně ještě větší“ než v Nizozemsku.

Třetí náramek stále chybí

Nizozemská prokuratura odhalila nalezenou přilbu se dvěma náramky na tiskové konferenci, která se konala začátkem tohoto měsíce ve východonizozemském městě Assen. Kde se nachází třetí zlatý náramek, není známo, ale van Langh slíbil, že pátrání bude pokračovat a že v nadcházejících týdnech se očekává soudní verdikt.

Zloději se do muzea dostali pomocí výbušnin na konci ledna 2025. Policie pak zveřejnila záznamy z bezpečnostních kamer zachycující vloupání. Po několika dnech pátrání zadržela v souvislosti s činem tři lidi. Ti později poskytli informace potřebné k nalezení předmětů výměnou za dohodu v nadcházejícím soudním procesu.

Zloději za bílého dne ukradli šperky z Louvru. Použili žebřík, pak ujeli na skútru

Zlatá přilba byla nalezena mírně promáčknutá, zatímco náramky přečkaly událost bez úhony. Před nalezením přilby panovaly obavy, že by ji mohli zloději roztavit, protože její věhlas a charakteristický vzhled z ní činily prakticky neprodejný předmět.

Podle ředitele bukurešťského muzea budou artefakty předtím, než projdou restaurátorskými pracemi, vystaveny pro veřejnost v Bukurešti.

