Budíček do nové reality. Krajní pravice v rumunských volbách doufá ve výhru

Hlasování začalo v 6:00 a skončí ve 20:00 SEČ. První výsledky se čekají později večer. Rumuni žijící v zahraničí volí od soboty.

Parlamentní volby se konají týden po prvním kole prezidentských voleb. V nich získal nejvíce hlasů kontroverzní krajně pravicový populista Calin Georgescu, který se přitom v průzkumech pohyboval v jednociferných číslech.

Jeho úspěch mnozí přičítají sociální síti TikTok. Výsledek prvního kola vyvolal po celém Rumunsku protesty. Jejich účastníkům se nelíbila Georgescuova chvála rumunských fašistických vůdců a ruského prezidenta Vladimira Putina. Považují ho za hrozbu pro demokracii.

Mnozí pozorovatelé se domnívají, že výsledek prezidentských voleb naznačuje prudký posun od rumunských většinových stran k populistickým protisystémovým stranám. Ty těží z vysoké inflace, vysokých životních nákladů a ze zpomalující se ekonomiky, která táhne dolů vládní koalici sociálních demokratů (PSD) premiéra Ciolaka a Národně liberální strany (PNL) prezidenta Klause Iohannise.

Analytici předpovídají, že po třech desetiletích politického života strukturovaného dvěma velkými stranami bude vláda roztříštěná a jednání o jejím sestavení budou obtížná. Pro krajní pravici rozptýlenou v několika stranách, které spojuje odpor k podpoře Ukrajiny, bude podle jejich odhadů hlasovat 30 procent voličů.

Pro rumunské zájmy, neservilní Bruselu

Kromě nacionalisticko-populistického Svazu pro jednotu Rumunů (AUR), jehož kandidát George Simion získal v prezidentských volbách téměř 14 procent, patří do tohoto politického tábora také SOS Rumunsko, vedené prokremelskou kandidátkou Dianou Šošoacaovou. Po Georgescuově překvapení se objevila nová strana POT (Strana mladých), kterou vítěz prvního kola podporuje a která by mohla překročit pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu.

Pětačtyřicetiletý ekonom George Sorin je rozhodnutý volit nacionalistickou stranu. Současný parlament „nedělal nic jiného, než že sloužil zájmům Ukrajiny, když schválil celou řadu balíčků pomoci, aniž by cokoli vysvětlil,“ řekl muž agentuře AFP. Podle jeho názoru poslanci zapomněli na „zájmy Rumunska“, kritizuje také „servilitu“ vůči Bruselu.

„Znovu promluví voliči Georgescua, kteří od nynějška a pravděpodobně navždy přetvoří náš pohled na rumunské politické spektrum,“ řekl agentuře AP politický konzultant Cristian Andrei z Bukurešti. V pondělí se podle něj Rumunsko probudí do nové politické reality. „Nejpravděpodobnějším scénářem bude obtížně sestavitelná většina v parlamentu, která by podpořila a schválila novou vládu,“ dodal Andrei.