Rumunsko reaguje na narušení vzdušného prostoru, vyhostilo člena ruské ambasády

Ruský velvyslanec byl informován, že člen personálu ruského velvyslanectví v Rumunsku byl prohlášen za nežádoucí osobu a do pěti dnů musí opustit zemi, oznámilo rumunské ministerstvo zahraničí.
|
Třetí sestřelený dron za tři dny. Rumunsko si předvolalo ruského velvyslance
Podle AFP jde o reakci na opakované porušování vzdušného prostoru Rumunska ruskými drony v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Bukurešť si kvůli opakovaným porušením vzdušného prostoru už o víkendu předvolala ruského velvyslance, oznámila v neděli jeho ministryně zahraničí Oana Toiuová.
Označila za nepřijatelné, že Rusko pokračuje v narušování rumunského vzdušného prostoru, který je zároveň vzdušným prostorem NATO a EU.
Rumunsko sdílí s Ukrajinou zhruba 650 kilometrů dlouhou pozemní hranici. Útoky pomocí dronů, které proti sobě používají Rusko a Ukrajina, jsou nyní častější než v prvních letech po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022.
|
Rumuni sestřelili další dron, který narušil prostor země. Druhý za 24 hodin
Letos v dubnu trosky dvou ruských dronů poprvé způsobily i majetkové škody na rumunském území.
Koncem května pak Bukurešť uzavřela ruský konzulát v Konstanci, což zdůvodnila dopadem ruského dronu na obytný dům v Galati na hranici s Ukrajinou, zraněni byli dva lidé. Moskva tehdy odmítla, že šlo o ruský dron.