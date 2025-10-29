USA sníží počet vojáků na východě NATO. Dotkne se to obří rumunské základny

  10:40aktualizováno  10:57
Rumunsko a jeho spojenci z NATO byli informováni o záměru Spojených států snížit počet vojáků umístěných na východním křídle Severoatlantické aliance. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany. Snížení se má týkat i vojáků, kteří měli být v rámci rotací rozmístěni na základně Mihail Kogalniceanu nedaleko černomořského přístavu Konstanca.
Američtí vojáci ve východorumunské letecké základně Mihail Kogălniceanu (11....

Američtí vojáci ve východorumunské letecké základně Mihail Kogălniceanu (11. února 2022) | foto: Profimedia.cz

Americký letoun C-130 na na rumunské základně Mihail Kogalniceanu (6. června...
Vojenské cvičení na letecké základně Mihail Kogalniceanu v Rumunsku. Američtí...
Američtí vojáci ve východorumunské letecké základně Mihail Kogălniceanu (11....
Alianční cvičení na rumunské základně Mihail Kogalniceanu (23. února 2024)
Agentura Reuters s odkazem na činitele NATO k oznámení Rumunska uvedla, že úpravy pozic amerických sil nejsou neobvyklé.

Vzhledem k prioritám administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa se toto rozhodnutí očekávalo, uvedlo rumunské ministerstvo s odkazem na snahu Washingtonu soustředit pozornost na oblast Indo-Pacifiku.

Přibližně 1000 amerických vojáků nadále na území Rumunska zůstane. V současnosti je v zemi asi 3000 amerických vojáků.

Za humny je Rus. Obří základna udělá z Rumunska alianční velmoc

Rumunsko se stalo členem NATO v roce 2004. V roce 2024 začaly práce na modernizaci a rozšíření základny Mihail Kogalniceanu, ve které má být v budoucnu umístěno přibližně 10 000 aliančních vojáků.

Mihail Kogalniceanu

Mihail Kogalniceanu

Hostem Rozstřelu byl Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara. Ta se pustila do mimořádného projektu: u příležitosti blížícího se 120. výročí narození legendárního spisovatele kompletně...

29. října 2025

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

vydáno 29. října 2025

Rusko povolává zálohy na obranu proti dronům. Mají ochránit strategické objekty

Rusko nasadí do obrany proti ukrajinským dronovým útokům příslušníky záloh. Podle deníku Kommersant mají chránit především energetickou infrastrukturu a další strategické cíle. První jednotka určená...

29. října 2025  9:47

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

29. října 2025  9:47

Raritní porod dvojčat v Jihlavě, každé z dětí bude slavit narozeniny v jiný den

Zdravotníci v jihlavské nemocnici zažili v uplynulých dnech opravdovou raritu. Na zdejším porodnickém oddělení přivedla jedna z maminek na svět dvojčátka Josefa a Kateřinu, ovšem každé z jejích dětí...

29. října 2025  9:38

