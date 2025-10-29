Agentura Reuters s odkazem na činitele NATO k oznámení Rumunska uvedla, že úpravy pozic amerických sil nejsou neobvyklé.
Vzhledem k prioritám administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa se toto rozhodnutí očekávalo, uvedlo rumunské ministerstvo s odkazem na snahu Washingtonu soustředit pozornost na oblast Indo-Pacifiku.
Přibližně 1000 amerických vojáků nadále na území Rumunska zůstane. V současnosti je v zemi asi 3000 amerických vojáků.
Rumunsko se stalo členem NATO v roce 2004. V roce 2024 začaly práce na modernizaci a rozšíření základny Mihail Kogalniceanu, ve které má být v budoucnu umístěno přibližně 10 000 aliančních vojáků.