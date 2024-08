Hledaný princ zatím vítězí. Jak si Rumun pokusil uzmout kus „svého“ království

„Miluju Rumunsko. Miluji svou zemi a chci, aby se měla dobře. Ale přál bych si, aby už nikdo další nemusel projít tím, čím jsem za poslední tři měsíce prošel já se svou rodinou,“ řekl minulý týden svému právníkovi princ Paul Philippe. Svou rodinou ovšem nemyslel zbytek dynastie Hohenzollernů, která Rumunsku vládla až do konce roku 1947, než jí komunisté sebrali moc a posledního krále vyhnali ze země.

A zbytek dynastie zase svého příbuzného nepovažuje za prince, ba ani za právoplatného nástupníka trůnu, pokud by se ještě někdy v Rumunsku nějaký zaplňoval. Abychom si vyjasnili složité vztahy v rumunské královské rodině, musíme začít už u krále Ferdinanda I.

Ten svého syna a tehdejšího korunního prince Karla donutil anulovat tajně uzavřené první manželství s neurozenou Joannou „Zizi“ Lambrino. Ze svazku však vzešlo dítě, syn Karel neboli Mircea Grigore Carol Lambrino. Malý Carol musel i s matkou z Rumunska odejít a vyrůstal v Paříži.

Když se pak korunní princ Karel už jako Karel II. dostal na trůn, částečně svého prvorozeného syna uznal. Poté, co zemřel, se princ Carol pokoušel soudně získat část rodinného majetku, proti němu se však postavil král Michal I. neboli Lambrinův nevlastní bratr. Ten se narodil Karlově pozdější manželce, mnohem urozenější Heleně Řecké a Dánské.

Soudy Carolův nárok dědit, být považován za legitimního potomka krále a mít právo používat příjmení Hohenzollern několikrát uznaly, Michal I. se však vždy odvolal. Nakonec Carol Lambrino zemřel a byl pohřben v Rumunsku. O nárok na trůn se zřejmě nikdy nepokoušel. S tím přišel až Carolův syn Paul Philippe.

Ten tvrdí, že je bez jakýchkoliv pochybností hlavou dynastie, žijící příbuzní čtvrtého a posledního vládce Michala I. to však neuznávají. A to i přesto, že rumunský soud v roce 2012 jeho nástupnictví uznal, píše portál Politico.

„Vždyť já jsem ten, koho podvedli“

A do toho jsou tu ony tahanice s vládami současné republiky kvůli pozemkům u Bukurešti, které prý Paul Philippe ukradl a snažil se tak potají získat zpět kus královského majetku. Spor se táhne už dekády a kromě Rumunska je do něj zapojená i Malta a další evropské země, izraelský obchodník s diamanty, zkorumpovaný šéf personálu rumunského premiéra a množství úředníků.

Když se čtyřicátník Paul Philippe i se svou americkou manželkou Liou po pádu komunistického režimu vrátil do původní vlasti, byla to jeho rumunská premiéra. Neuměl jazyk a jeho nevlastní rodina, která dostala čestný titul a palác v Bukurešti, o něj nestála. Paul Philippe si však vybudoval vlastní „královský dvůr“ a ve svém sídle přijímal diplomaty i celebrity.

V roce 2000 se dokonce ucházel o post prezidenta, dostal však jen 50 tisíc hlasů. Navzdory tomu si však v zemi svých předků vybudoval takové kontakty, že za ním v roce 2006 přišel Remus Truică, pravá ruka premiéra Adriana Nastase. Pozval ho ke Snagovskému klášteru, kde údajně spočívá slavný Vlad Napichovač. Právě okolní pozemky kdysi vlastnil rumunský král Karel II. a Truică jeho vnukovi nabídl, že mu je pomůže získat zpátky.

Plán zněl tak, že se do případu vloží Truicova společnost Reciplia SRL a princi předem vyplatí 4 miliony eur – pod podmínkou, že jí pak Paul Phillipe 50 až 80 procent nabytého majetku přenechá. Celková cena Snagovského lesa a farmy Băneasa tehdy dosahovala až k 145 milionům eur, uvádí Politico s odkazem na rumunské úřady. Portál Balkan Insight pak specifikuje, že 135 milionů eur stála zmíněná farma a 10 milionů les. Truică přitom prince ujistil, že všechny případné problémy už předem „vyřešil“.

Vzpouzet se neměli úředníci ani novináři a pokud by si snad stěžoval některý z politiků, „už by pak nebyl znovu zvolen“. Paul Phillippe si navíc prý projel životopis svého nového obchodního partnera a všechno se mu zdálo v pořádku. Neměl podle svých slov pocit, že by chystaným nákupem jakkoliv porušoval zákon. Se vším proto souhlasil a čekal na slíbené peníze. Ty však nepřicházely, přestože svou část plánu splnil.

Na scéně se objevují izraelští miliardáři Benjamin Steinmetz a Tal Silberstein. Princ zjistí, že to oni ve skutečnosti platí celou akci. Steinmetz zbohatl na obchodu s diamanty a byl v té době většinovým vlastníkem Reciplie. Později byl obviněn z korupce a úplatkářství. „Nevěděli jsme, že jsou našimi partnery,“ tvrdí rumunský monarcha s tím, že se z obchodu snažil vyvléknout. Dokonce se pak na své, z pohledu vyšetřovatelů, komplice rozhodl zavolat policii.

Nepomohly ani Steinmetzovy osobní intervence a výzvy k trpělivosti. Paul Philippe líčí, že se cítil podveden a v roce 2015 nakonec za policisty skutečně vyrazil. „Nemyslel jsem si, že jsem něco spáchal. Měl jsem pocit, že to já jsem ten, komu nevrátili jeho majetek,“ říká po letech. Úřady to však viděly jinak a v té době už měly na skupinku kolem prince a Truicy políčeno.

Mimo Maltu princi pořád hrozí zatčení

Rumuni prince poprvé odsoudili na konci roku 2020. Všem komplicům napařili několikaleté tresty, samotnému princi 3,5 roku ve vězení. Truică podle vyšetřovatelů bezbřeze uplácel každého, u koho potřeboval patřičné razítko, nevídaným luxusem. A Steinmetz se neustále ptal, jak to vypadá. Nemohl se dočkat, až bude Snagovský les jeho. Ani princ však nebyl nevinný.

„Byl součástí zájmové skupiny, která se kolem něj točila a jejímž cílem bylo nezákonně se zmocnit majetku patřícího rumunskému státu,“ konstatoval soud s tím, že byl obžalovaný „hnán touhou obohatit se s odkazem na spojení s bývalým králem Karolem II.“ S vědomím, že požadované zboží nelze získat legálně, proto podle soudu souhlasil se zločineckým plánem.

Když si však pro Paula Philippa přišli policisté, už byl dávno pryč. Jeho žena tehdy mužům zákona mezi dveřmi řekla, že manžel je v Portugalsku a že neví, kdy se vrátí. Takto se rumunský princ dostal na seznam Interpolu. Mimochodem, také Izraelec Steinmetz se vyhnul vězení s tím, že podmínky v rumunských věznicích jsou nehumánní. Tvrdí také, že se rumunská justice tímto případem zdiskreditovala a že jde o politickou objednávku.

Na podobné důvody se odkázal i rumunský princ, kterého policie zatkla v červnu 2022 v Paříži. Odvolával se na své královské předky, na záměrné komplikování případu i na to, že rumunští soudci vlastně nebyli formálně soudci. Uspěl a Francie ho do Rumunska nevydala. Klec sklapla letos v dubnu, když se šestasedmdesátiletý princ vydal na Maltu.

Policisté ho lapli před luxusním hotelem, v rukou drželi evropský zatykač a Paulu Philippovi nařídili, že musí jít okamžitě s nimi. Jeho protesty a snahy zajít si na pokoj pro doklady nepomohly. „Vůbec mě neposlouchali, prostě mě naložili do auta a zatkli,“ vypráví Rumun, který následně strávil dva měsíce ve vazbě a čekal, zda ho Malta vydá do Rumunska.

Dočkal se 12. srpna – maltské úřady ho odmítly vydat rumunským úřadům z lidskoprávních důvodů. Seznaly totiž, že podmínky v rumunském vězení nejsou adekvátní a že by tam princ nebyl v bezpečí.

Vnuk krále však stále nemá vyhráno – evropský zatykač na rozdíl od toho z Interpolu stále platí a Bukurešť se nehodlá vzdát. Ministryně spravedlnosti Alina Gorghiu se obrátila na vládu, aby případ tohoto uprchlíka před spravedlností řešila diplomatickou cestou. „Nesemlelo mě to. Pořád mám chuť bojovat,“ vzkazuje však z Malty Paul Philippe.