Bašta NATO zakolísala. V Rumunsku po moci sahá hlasatel míru s Rusy

„Rumunský lid volá po míru a volá hodně nahlas. Pokud by politické strany naslouchaly a trochu méně mluvily, možná by to zvolání nemuselo být tak hlasité,“ reagoval v neděli večer Călin Georgescu, když se vyloupl jako překvapivý vítěz prvního kola prezidentských voleb.

Dvaašedesátiletý rodák z Bukurešti zároveň dal najevo svoji křesťanskou víru. „Dnes rumunský národ prošel uchem jehly, ale oligarchický systém nikoliv. Jinými slovy: bohatí zchudli, zatímco ‚chudí‘ Rumuni se stali bohatšími,“ dodal politik, k němuž se rázem upřela pozornost celé Evropy.