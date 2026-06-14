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Rumunskem dál zmítá politická krize. Dosavadní kandidát na premiéra odstoupil

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  12:24
Rumunský prezident Nicušor Dan navrhl nového kandidáta na premiéra poté, co stávající kandidát Eugen Tomac v neděli ráno odstoupil. Sestavením vlády Dan nově pověřil Adriana Vešteau, který spravuje župu Brašov v centrální části země. Na vytvoření kabinetu a zajištění parlamentní důvěry má deset dní.
Nyní již bývalý kandidát na rumunského premiéra Eugen Tomac (4. června 2026)

Nyní již bývalý kandidát na rumunského premiéra Eugen Tomac (4. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Kandidát na rumunského prezidenta Nicušor Dan (18. května 2025)
Kandidát na rumunského prezidenta Nicušor Dan (18. května 2025)
Ilie Bolojan (5. května 2026)
Kandidát na rumunského prezidenta Nicušor Dan (18. května 2025)
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V Rumunsku se v dubnu rozpadla vládní koalice, což na počátku května vedlo k pádu proevropské vlády premiéra Ilieho Bolojana. Média tehdy uváděla, že zemi čekají složitá jednání o vzniku nového kabinetu.

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„Eugen Tomac dnes ráno stáhl svojí kandidaturu, proto jmenuji Adriana Vešteau novým premiérem,“ uvedl podle AFP v prohlášení rumunský prezident. Danův poradce a europoslanec Tomac tak odstoupil deset dní poté, co ho prezident pověřil sestavením vlády.

Danovi, do jehož pravomocí spadá jmenování premiéra, se nabízelo jako jedno z řešení vyřešit vnitrostátní krizi jmenováním nezávislého technokrata. Parlamentní strany ale podle agentury Reuters uvedly, že menšinová vláda, která nemá stálou většinu v parlamentu, je pro ně přijatelnější variantou než vláda technokratů.

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Současná situace v zemi ohrožuje přístup k fondům EU a znehodnocuje rumunskou měnu leu. Další parlamentní volby jsou naplánovány na rok 2028.

Rumunsko nikdy nevyhlásilo předčasné volby a i nyní je podle analytiků malá pravděpodobnost, že by k tomu mohlo dojít. Podle průzkumů totiž vedou opoziční krajně pravicové strany, píše Reuters.

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