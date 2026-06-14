Rumunskem dál zmítá politická krize. Dosavadní kandidát na premiéra odstoupil

V Rumunsku se v dubnu rozpadla vládní koalice, což na počátku května vedlo k pádu proevropské vlády premiéra Ilieho Bolojana. Média tehdy uváděla, že zemi čekají složitá jednání o vzniku nového kabinetu.
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„Eugen Tomac dnes ráno stáhl svojí kandidaturu, proto jmenuji Adriana Vešteau novým premiérem,“ uvedl podle AFP v prohlášení rumunský prezident. Danův poradce a europoslanec Tomac tak odstoupil deset dní poté, co ho prezident pověřil sestavením vlády.
Danovi, do jehož pravomocí spadá jmenování premiéra, se nabízelo jako jedno z řešení vyřešit vnitrostátní krizi jmenováním nezávislého technokrata. Parlamentní strany ale podle agentury Reuters uvedly, že menšinová vláda, která nemá stálou většinu v parlamentu, je pro ně přijatelnější variantou než vláda technokratů.
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Současná situace v zemi ohrožuje přístup k fondům EU a znehodnocuje rumunskou měnu leu. Další parlamentní volby jsou naplánovány na rok 2028.
Rumunsko nikdy nevyhlásilo předčasné volby a i nyní je podle analytiků malá pravděpodobnost, že by k tomu mohlo dojít. Podle průzkumů totiž vedou opoziční krajně pravicové strany, píše Reuters.