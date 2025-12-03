Rumuni zneškodnili ukrajinský námořní dron, ohrožoval plavbu v Černém moři

Autor: ,
  15:30
Rumunsko ve středu oznámilo, že jeho námořnictvo nedaleko přístavu Konstanca zneškodnilo volně plující ukrajinský námořní dron. Podle ministerstva obrany ohrožoval plavbu v Černém moři. O likvidaci bezposádkového plavidla požádala rumunská pobřežní stráž, která dron objevila asi 67 kilometrů od Konstance.
Ukrajinský námořní dron Sea Baby (17. října 2025)

Ukrajinský námořní dron Sea Baby (17. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinská armáda využila námořní dron Sea Baby k útokům na ruskou stínovou...
Ukrajinská armáda využila námořní dron Sea Baby k útokům na ruskou stínovou...
Ukrajinská armáda využila námořní dron Sea Baby k útokům na ruskou stínovou...
Ukrajinská armáda využila námořní dron Sea Baby k útokům na ruskou stínovou...
9 fotografií

Potápěči z rumunského zásahového týmu následně dron zneškodnili kontrolovanou detonací. Ministerstvo obrany v Bukurešti uvedlo, že šlo o námořní dron typu Sea Baby.

Tato plavidla podle neoficiálních zdrojů Ukrajina v uplynulých dnech použila pro útoky na tankery, které mířily do ruského přístavu Novorossijsk. Tyto lodě zřejmě byly součástí takzvané ruské stínové flotily.

Erdogana rozčílily útoky na tankery. Tak takhle ne, varoval Kyjev i Moskvu

Rumunské ministerstvo dále sdělilo, že velké nebezpečí pro námořní plavbu v Černém moři představují miny. Za poslední bezmála čtyři roky trvání rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu bylo podle něj v Černém moři zneškodněno zhruba 150 těchto zařízení, z nichž sedm zničilo rumunské námořnictvo.

Konstanca

Konstanca

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

V Uherském Brodě evakuovali školu kvůli nebezpečné látce, pyrotechnik ji odvezl

Na Základní škole na Mariánském náměstí v Uherském Brodě evakuují 450 osob...

Hasiči a policisté v Uherském Brodě dnes po poledni evakuovali stovky žáků a zaměstnanců ze ZŠ Mariánské náměstí. V jednom z kabinetů se vyskytla nebezpečná látka a mohl by hrozit výbuch. Přivolaný...

3. prosince 2025  13:21,  aktualizováno  15:49

Ústava z roku 1920 bude národní kulturní památkou, schválila vláda

Ústava z roku 1920 bude národní kulturní památkou, schválila vláda

Ústava Československé republiky z roku 1920 a dokumenty související s jejím vznikem se stanou národní kulturní památkou. Po jednání vlády to řekl ministr kultury a místopředseda ODS Martin Baxa....

3. prosince 2025  13:15,  aktualizováno  15:45

Plameny na Pražském okruhu. Vzplál autobus, hašení zastavilo provoz

Na dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav se vznítil autobus. (3. prosince...

Rozsáhlý požár autobusu dnes odpoledne likvidovali hasiči na severu Prahy na pomezí Pražského okruhu a dálnice D10. Cestoval v něm jen řidič, který se drobně poranil. Příčinu požáru hasiči i...

3. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  15:41

Nejlepší foglarovka? Chata v Jezerní kotlině se vrací, nyní na novinové stánky

Nejslavnější vydání knihy z konce 80. let a poslední z letošního roku.

Už potřinácté vychází jedna ze nejslavnějších knih Jaroslava Foglara, román Chata v Jezerní kotlině. Legendární příběh o přátelství, tajemné kotlině a chatě postavené z bedniček od margarínu.

3. prosince 2025  15:40

Rumuni zneškodnili ukrajinský námořní dron, ohrožoval plavbu v Černém moři

Ukrajinský námořní dron Sea Baby (17. října 2025)

Rumunsko ve středu oznámilo, že jeho námořnictvo nedaleko přístavu Konstanca zneškodnilo volně plující ukrajinský námořní dron. Podle ministerstva obrany ohrožoval plavbu v Černém moři. O likvidaci...

3. prosince 2025  15:30

ANALÝZA: Witkoff se v Moskvě nacpal kaviárem. Jako dezert dostal tvrdé „nět“

Premium
Americký zmocněnec pro mírová jednání Steve Witkoff přichází na jednání v...

Pět hodin besedovali Trumpovi emisaři v Kremlu, míru na Ukrajině se ovšem nijak nepřiblížili. Úterní schůzka s Vladimirem Putinem nicméně nezůstala zcela bez výsledku. Opět se potvrdilo, že ruský...

3. prosince 2025  15:17

Propuštění vraha z Mírova nešlo z pohledu zákona zabránit, říká žalobce

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Podmíněnému propuštění odsouzeného vraha z Mírova na Šumpersku, který tři týdny po opuštění věznice podle policie znovu vraždil, nešlo z pohledu zákona zabránit. Ve středu to uvedl šumperský státní...

3. prosince 2025  13:36,  aktualizováno  15:16

Matka nechtěla opustit dům, zadlužený gambler ji otrávil metanolem. Dostal 15 let

ilustrační snímek

Muži, který podle obžaloby letos v lednu na Příbramsku metanolem otrávil svou matku, uložil ve středu Krajský soud v Praze 15 let vězení. Muž by měl také uhradit nemajetkovou škodu za duševní útrapy...

3. prosince 2025  15:11

Nejdražší lyžařské středisko světa zůstává v USA. V Česku vévodí Špindlerův Mlýn

Aspen, Colorado

Luxusní horské nemovitosti dál zdražují a rozdíly mezi světovými a českými destinacemi se zmenšují. Podle nejnovější analýzy Savills Ski Report zůstává nejdražším lyžařským střediskem americký Aspen,...

3. prosince 2025

Německo zprovoznilo systém Arrow 3. Před raketami z Ruska ochrání i spojence

Německé letectvo představuje počáteční schopnosti raketového systému Arrow 3....

Německá armáda ve středu uvedla do provozu první část nového protiraketového systému Arrow 3. Podle ministra obrany Borise Pistoriuse posílí systém ochranu Německa i jeho spojenců před balistickými...

3. prosince 2025  14:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Neříkejte tomu kultivované maso, vyčetl předák řezníků výrobcům tkáňových kultur

Rozemleté maso se posílá skrz výrobu na papíru. Ten zůstane i ve...

Slovo maso by se mělo používat jenom u kusů živočichů, vyčetl ve středu na konferenci Potravinářské komory ČR výrobcům masa z tkáňových kultur ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Radek Slanec. Ti...

3. prosince 2025  14:24

Podepsáno. Škoda Group dodá na Slovensko bateriové vlaky za miliardy

Škoda Group dodá na Slovensko až 36 bateriových vlaků.

Slovenský národní vlakový dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podepsal s dvoučlenným konsorciem kolem české skupiny Škoda Group smlouvu o nákupu vlaků s bateriovým a elektrickým pohonem....

3. prosince 2025  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.