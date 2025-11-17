Ruský útok na tanker přinutil poprvé zemi NATO evakuovat ohroženou vesnici

Evakuovat se z vesnice Plauru, která leží na břehu Dunaje naproti ukrajinskému přístavu Izmajil v Oděské oblasti, má 100 až 150 lidí, uvedl server Digi24 s odvoláním na místní úřady. Agentura Agerpress zveřejnila video, na němž je vidět požár na tankeru se zkapalněným ropným plynem (LPG) kotvícím na ukrajinské straně řeky.
„Vážné nebezpečí exploze v oblasti obce Plauru. Vyhněte se oblasti a opusťte ji! Dodržujte doporučení vydaná úřady, včetně těch, která předpokládají evakuaci z ohrožené zóny, dopravní omezení nebo objízdné trasy,“ uvádí se v prohlášení rumunské agentury pro mimořádné situace.
Šéf vojenské správy v Oděské oblasti Oleh Kiper uvedl, že Rusko v noci na dnešek provedlo rozsáhlý dronový útok na Oděskou oblast. Bezpilotní prostředky podle něj zasáhly energetickou a přístavní infrastrukturu a poškozeno byli i několik civilních plavidel.