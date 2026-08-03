Rumuni odpálili břeh ramene Dunaje, snaží se dostat vodu k jaderné elektrárně

Ke kontrolované explozi použila armáda 180 kilogramů výbušniny, což bylo pětkrát více než v neděli, kdy byl odpal neúspěšný. Obyvatelé v okolí byli předem informování.
Další fází regulace ramene Bala, která má být hotova do středy, bude potopení čtyř člunů naplněných kameny a dalším materiálem, jímž se má vytvořila umělá blokáda tak, aby se zvýšil průtok vody k elektrárně Cernavoda.
|
Rekordní sucho odhalilo mamuta. Dunaj ale přestává sloužit dopravě i elektrárnám
Podle rumunských úřadů hladina Dunaje v této oblasti nyní klesá tempem přibližně dva až tři centimetry denně. Za takových podmínek by mohl být reaktor jaderné elektrárny v provozu ještě maximálně čtyři až pět dnů.
Jaderná elektrárna Cernavoda
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License