Do Bulharska pronikl dron, explodoval kilometr od plynovodu

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Bezpilotní letoun explodoval jen 100 metrů od bulharsko-rumunské hranice, řekl Radev, který je označován za proruského politika, ve vyjádření po zasedání bezpečnostní rady státu v Sofii. Při incidentu podle něj nebyl nikdo zraněn ani nebyl poškozen majetek.
První analýzy trosek podle ministerstva obrany ukázaly, že dron byl nejspíš ukrajinský. Podle všeho šlo o klamný dron typu Maja, který ukrajinská armáda často využívá. Není žádný důvod se domnívat, že šlo o záměrný čin, podotklo také ministerstvo.
Přesto si bulharská diplomacie na pondělí předvolala ukrajinskou velvyslankyni.
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Ukrajina důrazně popřela, že by na Bulharsko cílila úmyslně. Podle vyjádření své diplomacie je se Sofií v úzkém kontaktu, aby objasnila všechny okolnosti incidentu.
Bulharská agentura BTA s odvoláním na předsedu vlády píše, že incident se odehrál v bezprostřední blízkosti bývalého hraničního přechodu Kardam a asi 1000 metrů od bulharské kompresorové stanice na trase Transbalkánského plynovodu.
Podle premiéra se dron zřítil do slunečnicového pole poté, co vnikl do bulharského prostoru v 8:10 místního času (7:10 SELČ). Oblast byla uzavřena.
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Několik set kilometrů od Bulharska zuří ruská válka proti Ukrajině. Do rumunského vzdušného prostoru během ní už vícekrát vnikly patrně ruské drony. Letos v dubnu dokonce trosky dvou ruských dronů poprvé na rumunském území způsobily majetkové škody. Koncem května pak Bukurešť uzavřela ruský konzulát v Konstanci, což zdůvodnila dopadem ruského dronu na obytný dům v Galati na hranici s Ukrajinou; zraněni byli při tom dva lidé.