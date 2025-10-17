V Bukurešti vybuchl osmipatrový dům. Je tu strašný puch, stěžovali si předtím lidé

Tři lidé v pátek ráno zemřeli při výbuchu v osmipatrové budově v Bukurešti. Záchranná služba převezla do nemocnic dalších třináct zraněných včetně dvou dětí. Rumunské ministerstvo zdravotnictví informuje, že většina z nich je ve vážném stavu. Někteří obyvatelé čtvrti informovali, že od čtvrtka cítili v sousedství plyn. Exploze zasáhla především páté a šesté patro budovy.

Obyvatelé bytového domu na Calea Rahovei v Bukurešti tvrdí, že už od čtvrtka byl v domě cítit silný zápach plynu. Informovali úřady, ale vyslaní pracovníci podle nich nenašli přesný zdroj zápachu.

„Na schodišti byl nesnesitelný puch, který přicházel zezdola, ze suterénu. Zavolali jsme Distrigaz. Přijeli, uzavřeli plyn a řekli, že je vše v pořádku,“ řekl jeden z obyvatel reportérům portálu Euronews.

„Přišli i z elektrárny a řekli, že jde o oxid uhelnatý z elektrických kabelů. Řekli nám, že to není nic vážného. Ale za celou noc ten zápach nezmizel. Ráno to smrdělo stejně. A podívejte, teď to explodovalo,“ pokračoval.

Podle úřadů není dosud jasné, co explozi způsobilo, ale z bezpečnostních důvodů byly v okolí přerušeny dodávky plynu. Celou budovu evakuovali. Preventivně museli odejít také studenti a učitelé z nedaleké školy. Rumunské úřady varovaly, že hrozí kolaps celé budovy.

