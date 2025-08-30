Koupala se tu i Sissi. Slavné lázně čelí záhubě, zachraňují je dobrovolníci

Autor: ,
  15:07
Odlupující se fasády, graffiti a sutiny. Rumunské lázeňské město Baile Herculane, kdysi oblíbené císaři pro své sirné prameny, zažívalo dlouhý úpadek poznamenaný korupcí. Až do chvíle, kdy sem dorazili mladí architekti odhodlaní vrátit mu život.
Rumunské lázeňské město Baile Herculane navštěvovala i rakouská císařovna...

Rumunské lázeňské město Baile Herculane navštěvovala i rakouská císařovna Sissi, dnes jsou však lázně v žalostném stavu. (29. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Rumunské lázeňské město Baile Herculane navštěvovala i rakouská císařovna...
Rumunské lázeňské město Baile Herculane navštěvovala i rakouská císařovna...
Rumunské lázeňské město Baile Herculane navštěvovala i rakouská císařovna...
Rumunské lázeňské město Baile Herculane navštěvovala i rakouská císařovna...
12 fotografií

„Okouzlila mě krása místa a zároveň šokoval jeho stav,“ říká pro agenturu AFP jednatřicetiletá Oana Chirilaová, která město před osmi lety objevila „náhodou“ a dnes vede pětičlenný tým dobrovolníků.

Po desetiletích zanedbávání jsou v Rumunsku podobné občanské iniciativy, jejichž cílem je chránit a obnovovat památky, čím dál častější. Zhruba 800 míst je v pokročilém stadiu zchátralosti či hrozí jejich zánik, třetina dokonce představuje nebezpečí pro kolemjdoucí.

Úpadek urychlil chaotický přechod od komunismu k demokracii, poznamenaný neprůhlednými privatizacemi a vleklými soudními spory, často pod dohledem protikorupčních vyšetřovatelů.

Drákula je jen pro turisty. Prozkoumejte famózní hrady a zámky v Rumunsku

Lázeňství v Baile Herculane sahá až do antiky, skutečný rozkvět však město zažilo v 19. století. Neptunovy císařské lázně, postavené roku 1886 v době Rakousko-Uherska, často hostily císaře Františka Josefa a jeho manželku Sissi, které okouzlila krása tohoto lázeňského města.

O sto let později přišel úpadek, lázně osiřely. Turisté se dnes zastavují proto, aby si zchátralou stavbu vyfotili. Někteří nahlížejí dovnitř rozbitými okny. „Pořád se bojíme, že se zřítí,“ povzdechne si Chirilaová. Provádět může zatím pouze zpevňování zdiva, dokud se nevyřeší spory mezi úřady a soukromými vlastníky.

Náplast na otevřenou ránu

Většina architektonických skvostů města s 3 800 obyvateli je podle ní „v katastrofálním stavu“, protože s nimi nelze právně nakládat, což brání využití veřejných či evropských fondů. Díky postupné obnově jiných částí areálu se však lázně znovu dostávají do módy. Vznikly převlékárny, dřevěné pavilony a promenáda, opravily se bazény. Toto léto přijelo pomoct asi dvanáct studentů.

Rumunské lázeňské město Baile Herculane navštěvovala i rakouská císařovna Sissi, dnes jsou však lázně v žalostném stavu. (29. července 2025)
Rumunské lázeňské město Baile Herculane navštěvovala i rakouská císařovna Sissi, dnes jsou však lázně v žalostném stavu. (29. července 2025)
Rumunské lázeňské město Baile Herculane navštěvovala i rakouská císařovna Sissi, dnes jsou však lázně v žalostném stavu. Opravit se je snaží skupina dobrovolníků s Oanou Chirilaovou v čele. (29. července 2025)
Rumunské lázeňské město Baile Herculane navštěvovala i rakouská císařovna Sissi, dnes jsou však lázně v žalostném stavu. Opravit se je snaží skupina dobrovolníků. (29. července 2025)
Rumunské lázeňské město Baile Herculane navštěvovala i rakouská císařovna Sissi, dnes jsou však lázně v žalostném stavu. (29. července 2025)
12 fotografií

„Bylo by úžasné, kdyby se komplex podařilo obnovit do podoby, jakou měl před stovkami let, samozřejmě s rakousko-uherskými vlivy,“ říká padesátiletá lékařka Aura Zidaritaová. Doufá, že se město opět stane „perlou Evropy“. Také Doina Blagaová si lázně pochvaluje jako „neuvěřitelný zážitek“. „Máte tu přírodní spa a můžete to střídat s koupáním v chladné řece,“ říká.

Turistů přibývá. V roce 2024 jich přijelo 160 tisíc, oproti pouhým 90 tisícům v roce 2020. Podobné projekty vznikly v posledních letech i jinde v zemi, upozorňuje Štefan Balici, předseda rumunské komory architektů. Označuje je za „příklady hodné následování při ochraně kulturního dědictví“.

Chirilaová má občas obavy, že její práce je jen „slabou náplastí na otevřenou ránu“. Přesto zůstává optimistická, povzbuzena zájmem dalších lidí, kteří město obdivují. „Herculane upadlo kvůli korupci, ale doufáme, že díky občanům s motivací se znovu uzdraví,“ dodává.

Baile Herculane

Baile Herculane

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Policie vyšetřuje smrt na pražské vyhlídce Dobeška, na tělo narazili lezci

K nálezu mrtvého cizince na vyhlídce Dobeška vyjížděli v sobotu po poledni pražští policisté. Okolnosti úmrtí vyšetřují. Uvedl to policejní mluvčí Jan Daněk.

30. srpna 2025  15:06,  aktualizováno  16:06

Peklo se vrací. Izrael změnil obávaný žalář v trosky, Írán tam znovu žene vězně

Íránské nechvalně proslulé vězení Evín, kam teokratický režim často umisťuje politické vězně, je znovu v provozu. Ani ne dva měsíce po ničivém izraelském bombardování se do něj začínají vracet...

30. srpna 2025  16:01

Rusko znovu útočilo na Ukrajinu. V Záporožské oblasti zemřel člověk

Rusko v noci na sobotu podniklo další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Kvůli ochraně polských oblastí v sousedství Ukrajiny odstartovaly polské a spojenecké stíhačky, oznámila nad ránem polská armáda....

30. srpna 2025  7:07,  aktualizováno 

Ryanair bude uznávat palubní vstupenky jen v digitální formě. Ušetří 300 tun papíru ročně

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair bude od 3. listopadu požadovat, aby všichni její cestující měli palubní vstupenku v digitální podobě. Znamená to, že už si ji nebudou moci stáhnout a...

30. srpna 2025  15:33

Koupala se tu i Sissi. Slavné lázně čelí záhubě, zachraňují je dobrovolníci

Odlupující se fasády, graffiti a sutiny. Rumunské lázeňské město Baile Herculane, kdysi oblíbené císaři pro své sirné prameny, zažívalo dlouhý úpadek poznamenaný korupcí. Až do chvíle, kdy sem...

30. srpna 2025  15:07

Štěně, pleš i hřbitovní svíce. Co vše si vozí cyklisté v košících sdílených elektrokol

Sdílená kola a koloběžky už patří k běžné městské dopravě. Češi je ale nevyužívají jen na rychlý přesun a často s nimi odvážejí neobvyklé náklady. V košících se objevují batohy, nákupní tašky, někdy...

30. srpna 2025

Muž s duševními potížemi je podezřelý, že v Německu strčil pod vlak 16letou uprchlici

Jedenatřicetiletý muž s mentálním onemocněním je podezřelý z toho, že 11. srpna na nástupišti ve středoněmeckém městě Friedland strčil pod projíždějící vlak šestnáctiletou dívku. Uvedla to agentura...

30. srpna 2025  14:04

Ve Lvově zastřelili exšéfa ukrajinského parlamentu. Pachatel ujel na elektrokole

Ve Lvově na západě Ukrajiny byl v sobotu zabit předseda ukrajinského parlamentu z let 2016 až 2019 Andrij Parubij, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Policie po pachateli pátrá. Šéf...

30. srpna 2025  12:37,  aktualizováno  14:02

Fóry, stres a pochyby. Robbie Williams jako kdyby si zakázal být šťastný

Po osmi letech od koncertu na letišti v Letňanech se do Prahy vrací britský zpěvák a entertainer Robbie Williams. Vystoupí v neděli 7. září v O2 areně a kromě osvědčených hitů představí i materiál z...

30. srpna 2025

Ukrajinský dron způsobil rozsáhlý požár poblíž Putinova luxusního paláce

Část ukrajinského dronu ve čtvrtek spadla nedaleko údajného paláce ruského prezidenta Vladimira Putina a v oblasti způsobila rozsáhlý požár. Luxusní sídlo odhalil v roce 2021 investigativní tým kolem...

30. srpna 2025  13:30

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Dostavba propírané dálnice D49 by mohla začít na jaře, dává naději ministr Kupka

Premium

To, co si starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek sliboval od blokády silničního průtahu obcí, se stalo skutečností. Ministr dopravy Martin Kupka přijede do Martinic diskutovat s občany....

30. srpna 2025

Rusko musí platit reparace, pokud bude chtít zpět svůj majetek, řekla Kallasová

Není možné uvažovat o uvolnění zmrazených ruských prostředků, pokud nebude Moskva po skončení války na Ukrajině platit reparace, je přesvědčena šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Řekla to v...

30. srpna 2025  10:35,  aktualizováno  12:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.