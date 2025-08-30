Koupala se tu i Sissi. Slavné lázně čelí záhubě, zachraňují je dobrovolníci

„Okouzlila mě krása místa a zároveň šokoval jeho stav,“ říká pro agenturu AFP jednatřicetiletá Oana Chirilaová, která město před osmi lety objevila „náhodou“ a dnes vede pětičlenný tým dobrovolníků.
Po desetiletích zanedbávání jsou v Rumunsku podobné občanské iniciativy, jejichž cílem je chránit a obnovovat památky, čím dál častější. Zhruba 800 míst je v pokročilém stadiu zchátralosti či hrozí jejich zánik, třetina dokonce představuje nebezpečí pro kolemjdoucí.
Úpadek urychlil chaotický přechod od komunismu k demokracii, poznamenaný neprůhlednými privatizacemi a vleklými soudními spory, často pod dohledem protikorupčních vyšetřovatelů.
Lázeňství v Baile Herculane sahá až do antiky, skutečný rozkvět však město zažilo v 19. století. Neptunovy císařské lázně, postavené roku 1886 v době Rakousko-Uherska, často hostily císaře Františka Josefa a jeho manželku Sissi, které okouzlila krása tohoto lázeňského města.
O sto let později přišel úpadek, lázně osiřely. Turisté se dnes zastavují proto, aby si zchátralou stavbu vyfotili. Někteří nahlížejí dovnitř rozbitými okny. „Pořád se bojíme, že se zřítí,“ povzdechne si Chirilaová. Provádět může zatím pouze zpevňování zdiva, dokud se nevyřeší spory mezi úřady a soukromými vlastníky.
Náplast na otevřenou ránu
Většina architektonických skvostů města s 3 800 obyvateli je podle ní „v katastrofálním stavu“, protože s nimi nelze právně nakládat, což brání využití veřejných či evropských fondů. Díky postupné obnově jiných částí areálu se však lázně znovu dostávají do módy. Vznikly převlékárny, dřevěné pavilony a promenáda, opravily se bazény. Toto léto přijelo pomoct asi dvanáct studentů.
„Bylo by úžasné, kdyby se komplex podařilo obnovit do podoby, jakou měl před stovkami let, samozřejmě s rakousko-uherskými vlivy,“ říká padesátiletá lékařka Aura Zidaritaová. Doufá, že se město opět stane „perlou Evropy“. Také Doina Blagaová si lázně pochvaluje jako „neuvěřitelný zážitek“. „Máte tu přírodní spa a můžete to střídat s koupáním v chladné řece,“ říká.
Turistů přibývá. V roce 2024 jich přijelo 160 tisíc, oproti pouhým 90 tisícům v roce 2020. Podobné projekty vznikly v posledních letech i jinde v zemi, upozorňuje Štefan Balici, předseda rumunské komory architektů. Označuje je za „příklady hodné následování při ochraně kulturního dědictví“.
Chirilaová má občas obavy, že její práce je jen „slabou náplastí na otevřenou ránu“. Přesto zůstává optimistická, povzbuzena zájmem dalších lidí, kteří město obdivují. „Herculane upadlo kvůli korupci, ale doufáme, že díky občanům s motivací se znovu uzdraví,“ dodává.