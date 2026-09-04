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Měl sex s nezletilou, viní misogyna Tatea Rumuni. Přišli s novou obžalobou

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  14:04
Andrew Tate a jeho bratr Tristan (2023)

Andrew Tate a jeho bratr Tristan (2023) | foto: ČTK / AP / Andreea AlexandruČTK

Andrew Tate při zatčení v Miami v noci na neděli 19. července 2025
US-British socia media personality Andrew Tate arrives before President Donald...
Andrew Tate
Andrew Tate. Jeden z nejtoxičtějších
29 fotografií
Rumunská prokuratura v pátek obžalovala internetového influencera Andrewa Tatea z obchodování s nezletilými, praní špinavých peněz, pohlavního styku s nezletilou osobou a ovlivňování svědků. Jeho bratra Tristana obžalovali ze spolupachatelství.

Nová obžaloba podle portálu BalkanInsight následuje po rozhodnutí odvolacího soudu v Bukurešti v prosinci 2024, který případ Tateových vrátil prokuratuře k přešetření.

Bratři jsou v Rumunsku vyšetřováni od prosince 2022, kdy byli zadrženi. V té době čelili obvinění z obchodování s lidmi, znásilnění, obchodování s nezletilými, pohlavního styku s nezletilou osobou a praní špinavých peněz.

Zatčení alfa samce Andrewa Tatea v zženštilém outfitu spustilo lavinu vtipů

Letos v červnu se prokuratura pro boj s organizovaným zločinem (DIICOT) začala v rámci vyšetřování Andrewa Tatea zabývat novými obviněními. Podle nich v roce 2017 sexuálně zneužíval ženu a nutil ji k natáčení sexuálně zaměřených videí a účinkování ve video chatech.

Podle dalšího z obvinění Tate a jeho bratr v letech 2018 až 2022 vyprali prostřednictvím dvou firem téměř tři miliony eur (přes 70 milionů korun) získaných z obchodování s lidmi.

Britská prokuratura obvinila bratry Tateovy ze znásilnění i obchodu s lidmi

Navzdory pokračujícímu vyšetřování umožnila DIICOT v únoru 2025 bratrům Tateovým opustit Rumunsko. Ti se poté přesunuli do Spojených států, kde byli letos v červenci zadrženi, přičemž Velká Británie žádá o jejich vydání kvůli obvinění ze znásilnění a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.

Rumunská prokuratura neuvedla, zda bude žádat o vydání Tateových ze Spojených států. Soudní proces v zemi se nicméně může konat i v jejich nepřítomnosti. Obžalobu však musí nejprve přezkoumat soudní senát, proces tedy nezačne ihned.

Influencer Tate má na kontě další obvinění. Jeho přítelkyně tvrdí, že ji škrtil

Samozvaný „misogynní influencer“ Andrew Tate a jeho bratr si na sociálních sítích získali velkou skupinu sledujících, převážně mladých mužů. Svou slávu si vybudoval propagací myšlenek manosféry, urážením žen i tím, že se prezentuje jako „alfa samec“ obklopený luxusem, rychlými auty a ženami.

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