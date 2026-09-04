Měl sex s nezletilou, viní misogyna Tatea Rumuni. Přišli s novou obžalobou

Nová obžaloba podle portálu BalkanInsight následuje po rozhodnutí odvolacího soudu v Bukurešti v prosinci 2024, který případ Tateových vrátil prokuratuře k přešetření.
Bratři jsou v Rumunsku vyšetřováni od prosince 2022, kdy byli zadrženi. V té době čelili obvinění z obchodování s lidmi, znásilnění, obchodování s nezletilými, pohlavního styku s nezletilou osobou a praní špinavých peněz.
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Zatčení alfa samce Andrewa Tatea v zženštilém outfitu spustilo lavinu vtipů
Letos v červnu se prokuratura pro boj s organizovaným zločinem (DIICOT) začala v rámci vyšetřování Andrewa Tatea zabývat novými obviněními. Podle nich v roce 2017 sexuálně zneužíval ženu a nutil ji k natáčení sexuálně zaměřených videí a účinkování ve video chatech.
Podle dalšího z obvinění Tate a jeho bratr v letech 2018 až 2022 vyprali prostřednictvím dvou firem téměř tři miliony eur (přes 70 milionů korun) získaných z obchodování s lidmi.
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Britská prokuratura obvinila bratry Tateovy ze znásilnění i obchodu s lidmi
Navzdory pokračujícímu vyšetřování umožnila DIICOT v únoru 2025 bratrům Tateovým opustit Rumunsko. Ti se poté přesunuli do Spojených států, kde byli letos v červenci zadrženi, přičemž Velká Británie žádá o jejich vydání kvůli obvinění ze znásilnění a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.
Rumunská prokuratura neuvedla, zda bude žádat o vydání Tateových ze Spojených států. Soudní proces v zemi se nicméně může konat i v jejich nepřítomnosti. Obžalobu však musí nejprve přezkoumat soudní senát, proces tedy nezačne ihned.
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Influencer Tate má na kontě další obvinění. Jeho přítelkyně tvrdí, že ji škrtil
Samozvaný „misogynní influencer“ Andrew Tate a jeho bratr si na sociálních sítích získali velkou skupinu sledujících, převážně mladých mužů. Svou slávu si vybudoval propagací myšlenek manosféry, urážením žen i tím, že se prezentuje jako „alfa samec“ obklopený luxusem, rychlými auty a ženami.