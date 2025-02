Americký nátlak zabral. Influencer Andrew Tate i s bratrem odletěl z Rumunska

Tate, který dlouhodobě šíří nenávist vůči ženám a hlásá jejich podřízenost mužům, podle informací stanice BBC odletěl v pět hodin ráno tamního času (6:00 SEČ) z letiště Baneasa v Bukurešti.

Až dosud měl přitom zákaz opustit Rumunsko poté. Rumunská policie jej zatkla v roce 2022 a následně obvinila ze znásilnění, obchodu s bílým masem, praní špinavých peněz a organizovaného zločinu. V lednu mu zrušili domácí vězení. Tate tvrdí, že jsou všechna obvinění vymyšlená a že jej „chtějí zavřít za tweety“.

Ze znásilnění a obchodu s lidmi jej však viní i ve Velké Británii, která žádá o Tateovo vydání. Také na Floridě jej zažalovala žena s tím, že ji oba sourozenci Tateovi nutili do prostituce poté, co ji vylákali do Rumunska.

List Financial Times však minulý týden napsal, že podle jeho zdrojů tlačí Trumpova administrativa na rumunské úřady, aby bratrům vrátily pasy a umožnily cestovat. Oba Tateové Trumpa před loňskými prezidentskými volbami podporovali.

Rumunský ministr zahraničí Emil Hurezeanu později potvrdil, že se americký zvláštní vyslanec Richard Grenell „zajímal o osud bratří Tateů“. Sám Grenell však popřel, že by s ministrem vůbec hovořil. Žádnou oficiální žádost jsme nedostali, tvrdil pak i rumunský premiér Marcel Ciolacu.

Andrew Tate se do svého pečlivě střeženého sídla v Rumunsku přestěhoval v roce 2017. Podle listu The Independent krok vysvětloval i tím, že ve východoevropské zemi je mnohem jednodušší vyhnout se obvinění ze znásilnění.