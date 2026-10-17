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Rumuni sestřelili nad Černým mořem dva drony. Narušily vzdušný prostor země

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  19:26
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Rumunské stíhačky F-16 v sobotu sestřelily nad Černým mořem dva drony, které podle tamního ministerstva obrany narušily vzdušný prostor země. Oba bezpilotní letouny piloti zneškodnili krátce po sobě. Zásah potvrdil ministr obrany Radu Miruta. Úřady zatím neuvedly, odkud drony přiletěly, komu patřily ani o jaký typ bezpilotních letounů šlo.

V prohlášení úřadu se píše, že stroje vzlétly v 17:43 (16:43 SELČ) ze základny Borcea poté, co radarové systémy zaznamenaly dva vzdušné cíle pohybující se přibližně 120 kilometrů východně od ukrajinského Hadího ostrova směrem na jihozápad.

Oba byly identifikovány jako drony a v rozmezí čtyř minut sestřeleny 25 kilometrů jihovýchodně a 20 kilometrů východně od pobřežního města Sulina.

Další útok na lodě u Bulharska, jedna se potopila. Země žádá NATO o pomoc

Stroje NATO, kterého je Rumunsko členem, letos v rumunském vzdušném prostoru sestřelily čtyři drony. Média ve čtvrtek informovala o tom, že v rumunských vodách začal hořet tanker určený k přepravě chemikálií, den poté, co u Suliny hořela jiná loď.

Úřady ale požáry zatím přímo nespojily s ruskými drony. Incidenty následují po nedávných útocích dronů na nejméně pět nákladních lodí poblíž rumunského a bulharského pobřeží. Při těchto útocích v posledních dnech zemřelo přes 20 námořníků.

Třetí sestřelený dron za tři dny. Rumunsko si předvolalo ruského velvyslance

Ruské síly v posledních týdnech zintenzivnily své útoky na ukrajinskou přístavní infrastrukturu.Také se přihlásily k několika úderům na lodě na moři s odůvodněním, že zasažená plavidla přepravovala do napadené země vojenský materiál.

25. července 2026

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