Rumuni sestřelili nad Černým mořem dva drony. Narušily vzdušný prostor země

V prohlášení úřadu se píše, že stroje vzlétly v 17:43 (16:43 SELČ) ze základny Borcea poté, co radarové systémy zaznamenaly dva vzdušné cíle pohybující se přibližně 120 kilometrů východně od ukrajinského Hadího ostrova směrem na jihozápad.
Oba byly identifikovány jako drony a v rozmezí čtyř minut sestřeleny 25 kilometrů jihovýchodně a 20 kilometrů východně od pobřežního města Sulina.
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Další útok na lodě u Bulharska, jedna se potopila. Země žádá NATO o pomoc
Stroje NATO, kterého je Rumunsko členem, letos v rumunském vzdušném prostoru sestřelily čtyři drony. Média ve čtvrtek informovala o tom, že v rumunských vodách začal hořet tanker určený k přepravě chemikálií, den poté, co u Suliny hořela jiná loď.
Úřady ale požáry zatím přímo nespojily s ruskými drony. Incidenty následují po nedávných útocích dronů na nejméně pět nákladních lodí poblíž rumunského a bulharského pobřeží. Při těchto útocích v posledních dnech zemřelo přes 20 námořníků.
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Třetí sestřelený dron za tři dny. Rumunsko si předvolalo ruského velvyslance
Ruské síly v posledních týdnech zintenzivnily své útoky na ukrajinskou přístavní infrastrukturu.Také se přihlásily k několika úderům na lodě na moři s odůvodněním, že zasažená plavidla přepravovala do napadené země vojenský materiál.
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25. července 2026