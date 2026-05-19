Rumunská stíhačka sestřelila nad Estonskem ukrajinský dron mířící na Rusko

Autor: ,
  13:13
Rumunská stíhačka NATO sestřelila nad Estonskem dron, který vnikl do vzdušného prostoru pobaltské země, uvedl ministr obrany Hanno Pevkur. Dron podle něj nejspíš patřil Ukrajině a mířil na ruské cíle, jeho pád zřejmě nezpůsobil žádné škody.
Letoun F-16 rumunského letectva | foto: Profimedia.cz

„Aktivovali jsme nezbytná opatření a stíhací letoun v rámci mise chránící vzdušný prostor nad Pobaltím dron sestřelil,“ uvedl Pevkur. Žádné další narušení vzdušného prostoru Estonska podle něj nebylo zaznamenáno.

Stroj pronikl nad Estonsko z Lotyšska, přičemž sestřel se podle ministra odehrál v oblasti jezera Võrtsjärv na jihu země. Dron dopadl do bažinatého terénu a pátrání po troskách pokračuje, uvedl Pevkur. Nic nenasvědčuje tomu, že by způsobil škody, dodal.

Pevkur také uvedl, že dron pravděpodobně pocházel z Ukrajiny a že o případu hovořil se svým protějškem v Kyjevě. Upozornil také na možné šíření ruské propagandy kolem incidentu.

Lotyšská premiérka Siliňová rezignuje. Několik dní po průniku ukrajinských dronů

Počínaje březnem se odehrálo několik incidentů, při nichž se ukrajinské drony směřující na cíle v severozápadním Rusku odchýlily od trasy a vnikly do vzdušného prostoru Finska, Lotyšska, Litvy a Estonska, které jsou všechny členem NATO a zároveň sousedí s Ruskem. V Lotyšsku minulý týden padla vláda kvůli způsobu, jakým tyto případy řešila.

NATO podle agentury Reuters na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.

Visingr: Kreml už nemá co ukazovat, Moskvu letos opustili i spojenci

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

ČT a ČRo předložily připomínky k zákonu o médiích veřejné služby

ilustrační snímek

Česká televize (ČT) i Český rozhlas (ČRo) vznesly v rámci připomínkového řízení zásadní výhrady k návrhu zákona o médiích veřejné služby. ČT upozorňuje především na nedostatečné legislativní...

