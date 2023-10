Izraelec exkluzivně: Bratra unesli, švagrovou zabili, malý syn je stále volá

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

„Mami, to, co se tady děje, raději ani nechceš vědět.“ Tak zněla poslední slova Ora Levyho, který se stal rukojmím hnutí Hamás. Or s manželkou Ejnav navštívili 7. října festival na jihu Izraele, který se jim stal osudným. Ejnav teroristé zavraždili a Or byl společně se stovkami lidí zajat teroristickou skupinou Hamás. „Nevíme, zda je bratr stále naživu,“ svěřil se redakci iDNES.cz bratr rukojmího Hamásu Michael.