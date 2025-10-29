Ukrajinské drony útočí už tři dny v řadě na Moskvu. Rusko tvrdí, že sestřelilo desítky

Starosta Moskvy Sergej Sobjanin po již třetím dni útoků na město uvedl, že na místo dopadu trosek dronů vyrazily záchranné složky.
Nejintenzivnějšímu útoku čelila podle ministerstva Brjanská oblast, kde bylo sestřeleno 35 bezpilotních strojů. Dalších devět zlikvidovala protivzdušná obrana nad Rostovskou oblastí, po čtyřech nad Kalužskou a Tulskou oblastí a jeden nad Kurskou oblastí.
V Moskvě kvůli útokům stejně jako v posledních dnech museli krátce uzavřít letiště Domodědovo a Žukovskij.
Ukrajina, která se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, většinou své útoky soustředí na vojenské či energetické objekty. Kyjev se zároveň útoky v hloubi ruského území snaží ukázat obyvatelům Ruska, že válka, kterou vyvolal jejich prezident Vladimir Putin, se jich bezprostředně týká.
Oběti z řad ruských civilistů jsou hlášeny velmi zřídka, výrazně méně než v případě ukrajinských civilistů při ruských útocích. Tvrzení ani jedné z bojujících stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.
Rozšíříme útoky v hloubi Ruska, řekl Zelenskyj. Připustil boje v Pokrovsku
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí uvedl, že země rozšíří své útoky v hloubi Ruska.
„Zhodnotili jsme účinnost našich dlouhodobých úderů za definované období a dosažené výsledky. Ruská rafinace ropy již platí za válku hmatatelnou cenu – a zaplatí ještě více. Stanovili jsme si úkoly rozšířit zeměpisný dosah pro využití našich dlouhodobých schopností,“ napsal Zelenskyj na X po poradě vrchního velení, které se zúčastnili i výrobci zbraní.