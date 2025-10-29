Ukrajinské drony útočí už tři dny v řadě na Moskvu. Rusko tvrdí, že sestřelilo desítky

Autor: ,
  7:43
Další a další ukrajinské drony útočí na Rusko, třetí den po sobě doletěly až do ruského hlavního města. Rusko v úterý večer sestřelilo 57 bezpilotních letounů, čtyři z nichž se pohybovaly nad oblastí metropole Moskvy. Dalších osm útočilo podle ruského ministerstva obrany v oblastech sousedících s hlavním městem.
Operací se v hojném množství účastní i menší drony. (15. září 2025)

Operací se v hojném množství účastní i menší drony. (15. září 2025) | foto: ČTK

Záhadný zelený objekt nad Moskvou. (27. října 2025)
Záhadný zelený objekt nad Moskvou. (27. října 2025)
Ukrajina čelila nočnímu ruskému útoku drony a raketami, při němž v Kyjevě...
Záhadný zelený objekt nad Moskvou. (27. října 2025)
16 fotografií

Starosta Moskvy Sergej Sobjanin po již třetím dni útoků na město uvedl, že na místo dopadu trosek dronů vyrazily záchranné složky.

Nejintenzivnějšímu útoku čelila podle ministerstva Brjanská oblast, kde bylo sestřeleno 35 bezpilotních strojů. Dalších devět zlikvidovala protivzdušná obrana nad Rostovskou oblastí, po čtyřech nad Kalužskou a Tulskou oblastí a jeden nad Kurskou oblastí.

V Moskvě kvůli útokům stejně jako v posledních dnech museli krátce uzavřít letiště Domodědovo a Žukovskij.

Ukrajina, která se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, většinou své útoky soustředí na vojenské či energetické objekty. Kyjev se zároveň útoky v hloubi ruského území snaží ukázat obyvatelům Ruska, že válka, kterou vyvolal jejich prezident Vladimir Putin, se jich bezprostředně týká.

Oběti z řad ruských civilistů jsou hlášeny velmi zřídka, výrazně méně než v případě ukrajinských civilistů při ruských útocích. Tvrzení ani jedné z bojujících stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.

Rozšíříme útoky v hloubi Ruska, řekl Zelenskyj. Připustil boje v Pokrovsku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí uvedl, že země rozšíří své útoky v hloubi Ruska.

„Zhodnotili jsme účinnost našich dlouhodobých úderů za definované období a dosažené výsledky. Ruská rafinace ropy již platí za válku hmatatelnou cenu – a zaplatí ještě více. Stanovili jsme si úkoly rozšířit zeměpisný dosah pro využití našich dlouhodobých schopností,“ napsal Zelenskyj na X po poradě vrchního velení, které se zúčastnili i výrobci zbraní.

Vstoupit do diskuse

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

OBRAZEM: Politici dorazili na Hrad. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Létají střechy, padají stromy. Děsivý hurikán Melissa stále devastuje Jamajku

Jeden z nejsilnějších hurikánů v historii Atlantiku zasáhl v úterý večer oblast severního Karibiku. Doposud je hlášeno sedm úmrtí. Minimálně tři rodiny zůstávají uvězněné ve svých domech kvůli...

29. října 2025  7:17

V Nizozemsku se konají volby. Podle průzkumů vyhraje Wildersova strana

V Nizozemsku se ve středu uskuteční předčasné parlamentní volby. Stane se tak necelé dva roky poté, co krajně pravicový politik Geert Wilders dovedl svou Stranu pro svobodu (PVV) k překvapivému...

29. října 2025  7:13

Provoz na dálnici D35 směrem na Moravu na sedm hodin zablokovaly nehody u Dašic

Dvě nehody uzavřely v úterý vpodvečer dálnici D35 mezi exitem 144 Časy a exitem 148 Dašice. Doprava stála ve směru z Hradce Králové na Olomouc, řekl mluvčí krajské policie Tomáš Dub. Dálnice začala...

28. října 2025  18:32,  aktualizováno  29. 10. 6:25

Převrácený kamion blokoval v Praze nájezd na dálnici dlouhé hodiny

Převrácený kamion zablokoval v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leželo na boku. Komplikace trvaly několik hodin, komunikaci se podařilo znovu zprůjezdnit až...

28. října 2025  16:55,  aktualizováno  29. 10. 6:17

ANO, SPD a Motoristé projednají koaliční smlouvu a funkce ve Sněmovně

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, projednají koaliční smlouvu i rozdělení pozic ve Sněmovně. Diskutovat mají také programové prohlášení budoucí vlády Andreje...

29. října 2025  5:54

Města motivují řidiče, aby přesedli na MHD. Brno se k tomu nechystá

Spárovat platbu za parkování na odstavných plochách na okraji města s lístkem na MHD a jako bonus přidat slevu. Tímto slibem se brněnští politici oháněli tak dlouho, až je nakonec předběhly nedaleké...

29. října 2025  5:49

Vláda rozhodne o zvýšení základních platů učitelů od ledna o sedm procent

O navýšení základních platů učitelů od ledna příštího roku o sedm procent rozhodne ve středu končící vláda Petra Fialy. Na růstu tarifních platů pedagogických pracovníků se zástupci vlády, odborů a...

29. října 2025  5:36

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

29. října 2025

Válečné tance kolem Trumpova tanečního sálu. Bourání v Bílém domě rozděluje USA

Premium

Od naší spolupracovnice v USA Zbourané levé křídlo Bílého domu je najednou vydávané málem za posvátné místo Ameriky, i když jen mělo zakrýt protiletecký kryt. A zřejmě nevadí, že se státní večeře konaly ve stanu a hosté museli...

29. října 2025

Maminko, zastřelí mě... Vyznamenaná Anna Malinová byla poslední láskou Gabčíka

Premium

Anna Malinová byla poslední láskou parašutisty Josefa Gabčíka, který zaútočil na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. A zaplatila za to životem. 28. října 2025 obdržela od...

29. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Elektrotechnici nad zlato. Na trhu jich je málo, firmy se o ně přetahují

Premium

Zní to jako zaměstnání z budoucnosti. Státní společnost ČEPS, která má na starost tuzemskou přenosovou soustavu, hledá „architekta dispečerských řídicích systémů“. A zaměstnance na podobné pozice...

29. října 2025

Ceny hypoték jsou teď docela normální, říká šéf Partners Banky Marek Ditz

Nedostupnost vlastního bydlení se stává „evergreenem“. „Na vině ale rozhodně nejsou hypotéky, ty jsou teď naopak na normálních hodnotách. Problém je jinde,“ komentuje aktuální situaci na realitním...

29. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.