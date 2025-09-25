VIDEO: Ukrajinci zničili na Krymu dva ruské antonovy, nad Záporožím sestřelili Su-34

Na okupovaném poloostrově podle portálu Censor.net úřadovaly bezpilotní stroje speciální jednotky Přízraky. Vojenská rozvědka zničila dva transportní letouny An-26 a zároveň zasáhla ruskou radiolokační stanici a pobřežní radar MR-10M1 Mys M1.
Antonov An-26 (v kódu NATO Curl) je sovětský dvoumotorový turbovrtulový letoun vyvinutý v 60. letech. Slouží k přepravě až čtyřiceti vojáků nebo techniky či evakuaci raněných. Vyznačuje se zadní nákladovou rampou, která umožňuje nakládku techniky nebo shoz výsadkářů. Modernizované verze se používají pro letecký průzkum.
V noci na čtvrtek Ukrajinci také sestřelili ruský letoun Su-34, který údajně bombardoval město Záporoží. Stíhací bombardér označovaný v kódu NATO Fullback je ve srovnání s antonovy relativně moderní stroj, sériově se vyrábí od 90. let.
Vyznačuje se prostornou kabinou, v níž posádka sedí nezvykle vedle sebe. To usnadňuje komunikaci pilota a navigátora. Letoun má také základní pancéřování a je považován za „létající tank“. Rusko letoun poprvé masivně nasadilo v Sýrii, na Ukrajině dosud podle blogu Oryx přišlo o 39 kusů.