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Rubio vyzval mezinárodní partnery k boji proti krajně levicovému terorismu

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  18:52
Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes vyzval mezinárodní partnery ke společnému boji proti tomu, co označil za politický terorismus páchaný krajní levicí. Šéf americké diplomacie promluvil na konferenci ve Washingtonu, které se zúčastnili zástupci více než 60 zemí převážně z Evropy, ale také například z Asie.

Násilí páchané krajní levicí je podle šéfa americké diplomacie přehlížené. Informují o tom agentura Reuters a stanice CNN.

Šéf americké diplomacie Marco Rubio promluvil na konferenci ve Washingtonu (16. července 2026)
Šéf americké diplomacie Marco Rubio promluvil na konferenci ve Washingtonu (16. července 2026)
Šéf americké diplomacie Marco Rubio promluvil na konferenci ve Washingtonu (16. července 2026)
Šéf americké diplomacie Marco Rubio promluvil na konferenci ve Washingtonu (16. července 2026)
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„Můžeme a musíme tuto hrozbu zmapovat a přebudovat naši protiteroristickou architekturu tak, abychom ji porazili,“ prohlásil Rubio na Ministerské konferenci o opětovném vzestupu politického terorismu. Nadnárodní hrozbu podle něj představují skupiny, které cílí na politiky a infrastrukturu a jsou motivovány nenávistí k Západu a jeho úspěchům, uvedl americký ministr.

Boj s politickým terorismem administrativa prezidenta Donalda Trumpa považuje za jednu ze svých klíčových priorit. Ve své protiteroristické strategii uvedla, že „násilní levicoví extremisté včetně anarchistů a antifašistů“ představují přední teroristickou hrozbu pro Spojené státy, a to vedle kartelů a islamistických skupin.

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Někteří bývalí američtí představitelé řekli CNN, že Trumpova vláda otázku zpolitizovala. Hrozba ze strany krajní levice podle nich nedosahuje úrovně hrozby, kterou představují organizace jako Islámský stát (IS) nebo krajně pravicoví extremisté. Vládní strategie boje proti terorismu, která byla zveřejněna v květnu, IS zcela opomíjí. Rubio dnes řekl, že hrozba představovaná islámským extremismem se díky mezinárodní spolupráci výrazně snížila.

Organizace za občanská práva včetně Americké unie občanských práv (ACLU) podle Reuters varují, že označování skupin za krajně levicové teroristické organizace může vyústit v potírání zákonných protestů a politických oponentů spíše než skutečných bezpečnostních hrozeb.

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Cílem konference bylo podle amerického ministerstva zahraničí „rozšířit koordinaci, zlepšit sdílení informací a posílit mezinárodní mechanismy prosazování práva v boji proti této hrozbě“. Ministerstvo podle CNN ve čtvrtek uvedlo, že akce se zúčastní 67 zemí. Mnohé delegace nebyly vedeny přímo ministry zahraničí, uvedly zdroje CNN. Washington totiž pozvánku na akci rozeslal až na začátku července.

Washington loni označil německou organizaci Antifa Ost, Neformální anarchistickou federaci/Mezinárodní revoluční frontu působící v Itálii a Ozbrojenou proletářskou spravedlnost a Revoluční třídní sebeobranu působící v Řecku za zahraniční teroristické organizace. Trump rovněž označil antifašistické hnutí Antifa za domácí teroristickou organizaci navzdory tomu, že se jedná o decentralizované hnutí.

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