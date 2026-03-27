Zelenskému bylo podle Rubia řečeno, že bezpečnostní záruky mohou následovat pouze po skončení války na Ukrajině. Rovněž prohlásil, že nyní nedochází k přesměrování zbraní určených pro Ukrajinu do jiných regionů, ale že by se to mohlo stát. Zelenskyj uvedl, že USA navzdory válce v Íránu stále dodávají Ukrajině zbraně.
Rusko požaduje, aby se Ukrajina vzdala i částí Donbasu, tedy Doněcké a Luhanské oblasti, které ani za více než čtyři roky invaze nedokázalo ovládnout; Kyjev to odmítá.
|
USA garantují bezpečí, když Ukrajina vydá Donbas. Zelenskyj to označil za riskantní
Americký prezident Donald Trump, jehož administrativa jednání mezi Moskvou a Kyjevem zprostředkovává, už loni po konzultacích s Ruskem přišel s návrhem, že Donbas bude uznán jako de facto ruský, a v Chersonské a Záporožské oblasti, které si Rusko také nárokuje a jejichž části okupuje, bude příměří uzavřeno podél aktuální bojové linie. Výměnou měla Ukrajina dostat „spolehlivé bezpečnostní záruky“.