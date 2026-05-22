Rubio poděkoval Česku, že přijalo amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou

  8:01
Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc. Lékař, u kterého je podezření, že se v Kongu mohl nakazit ebolou, byl do Prahy převezen poté, co americké velvyslanectví požádalo, zda by mohl do konce inkubační doby pobývat v Česku.
Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož palubě byl americký lékař, který přišel do kontaktu s nákazou eboly. V pražské Fakultní nemocnici Bulovka stráví v karanténě 21 dní. (21. května 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Jsme Česku hluboce vděčni za jeho pomoc,“ napsal šéf americké diplomacie.

Muž je v izolaci ve Fakultní nemocnici Bulovka, podle jejíhož čtvrtečního vyjádření nejeví žádné příznaky nemoci.

Američan s podezřením na ebolu je v Praze. Na Bulovce stráví 21 dní v karanténě

Podle americké televizní stanice NBC je šestačtyřicetiletý muž lékařem křesťanské misijní organizace Serge a působil v nemocnici v Nyankunde v provincii Ituri na východě Konga, kde propukla epidemie eboly, často smrtelného virového onemocnění.

Topolánek: S nemocí jsem ztratil zábrany

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce"

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Trump oznámil, že USA vyšlou do Polska dalších 5 tisíc vojáků. Z Německa je stahují

Přemyšl, Polsko. Američtí vojáci z 82. výsadkové divize táboří nedaleko...

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 tisíc amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Trump...

22. května 2026  6:26,  aktualizováno  7:50

Nikdy neseděli za volantem, přesto v Česku získali řidičáky na kamion. Mongoly stíhá policie

Policisté na Vysočině zadrželi osm cizinců podezřelých z podvodného získání...

Policisté zadrželi osm cizinců z Mongolska, kteří podle vyšetřování získali české řidičské průkazy pomocí falešných dokumentů. Někteří z nich přitom dosud nikdy neusedli za volant. Chyběla jim navíc...

22. května 2026  6:34

Trump dosadil nového šéfa centrální banky. Warsh má za úkol snížit úroky

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)

Funkce předsedy americké centrální banky (Fed) se dnes oficiálně ujme Kevin Warsh. Na slavnostním aktu v Bílém domě v 11:00 místního času (17:00 SELČ) jej do úřadu uvede americký prezident Donald...

22. května 2026  6:22

USA zadržely sestru šéfky konglomerátu Gaesa, který ovládají Castrovi lidé

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)

Americké imigrační úřady zadržely a hodlají vyhostit sestru šéfky kubánského konglomerátu Gaesa, oznámil ve čtvrtek večer americký ministr zahraničí Marco Rubio. Gaesa je holding s aktivy v hodnotě...

22. května 2026  6:14

Povinné čipování koček v celé Evropské unii se přiblížilo, v ČR se spustí registr psů

Premium
ilustrační snímek

Chcete darovat koťata? Potom se vám brzo tento krok může prodražit. Už zhruba za čtyři roky by měly být očipované všechny kočky, se kterými se bude obchodovat nebo je někdo bude chtít darovat či se...

22. května 2026

Turek nechce jezdit v autech ministerstva, spoléhá na vlastního řidiče a ochranku

Premium
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicáté narozeniny....

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek nevyužívá služební vůz, na který má nárok od ministerstva životního prostředí. Místo toho podle informací iDNES.cz jezdí na jednání svými...

22. května 2026

Krizový květen pro účetní. Kvůli novému hlášení vyplňují čtyřikrát víc formulářů

ilustrační snímek

Jednotné měsíční hlášení zaměstnanců má v budoucnu ulevit firmám od zbytečného papírování. Místo pětadvaceti formulářů by mělo stačit vyplnit jen jeden. Jenže stát spustil systém naostro, aniž by dal...

22. května 2026

Mezinárodní ostuda je slabé slovo. Jak izraelský ministr napadl a urážel aktivisty

Premium
Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir

Od naší spolupracovnice v Izraeli Země od Ameriky přes Evropu až po Austrálii si předvolávají izraelské velvyslance a dávají najevo pohoršení. To, co předvedl izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir by se dalo popsat i...

22. května 2026

Kongo bouří kvůli ebole. Mladíci zapálili léčebné centrum, nesměli pohřbít blízkého

Okolí přístavního města Mbandaka na severozápadě Konga (27. května 2018).

Napětí v Kongu zasaženém ebolou roste napětí, lidé mají strach i vztek. V městě Rwampara ležícím v srdci ohniska nákazy na východě země mladíci zapálili léčebné centrum poté, co jim úřady odmítly...

21. května 2026  22:05

Dětské sňatky jsou v Afghánistánu stále na denním pořádku, dokládá nový zákoník

Afghánské ženy v burkách sedí na ulici v okrese Injil v provincii Herát. (30....

Afghánské vládní hnutí Tálibán zavedlo nový zákoník o rozvodech včetně ustanovení o dětských sňatcích. Nové opatření podle zprávy mise OSN v Afghánistánu (UNAMA) v zemi posiluje systémovou...

21. května 2026  21:29

