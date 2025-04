Mírová dohoda se musí uzavřít příští týden. Máme i jiné starosti, varoval Rubio

„Musí se to stát velmi brzy. Nemůžeme nadále věnovat čas a zdroje tomuto úsilí, pokud to nepovede k naplnění,“ řekl Rubio v pořadu Meet the Press.

„Tento týden bude opravdu důležitý týden, v němž musíme určit, zda je to úsilí, na němž se nadále chceme podílet, či zda nenastal čas se tak nějak zaměřit na některá jiná témata,“ vysvětlil Rubio den poté, co se prezident Trump na okraj pohřbu papeže Františka setkal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.

Ukrajinský prezident po setkání uvedl, že by se setkání mohlo ukázat jako historické, pokud z něj vzejde podoba míru, v níž doufá. Bílý dům schůzku označil za „velmi produktivní“.

Rubio řekl, že Washington přestal v uvalování dalších sankcí na Rusko, aby umožnil diplomatická řešení, ale varoval, že Trump má možnosti, jak jednat s jakoukoli stranou odmítající mírovou dohodu.

Lídr demokratické menšiny v americkém Senátu Chuck Schumer dnes vyjádřil obavu, že Trump se podvolí ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

„Opustit Ukrajinu, po všech těch obětech, které přinesli, po tolika ztrátách na životě a poté, co se celý Západ semkl proti Putinovi, to by prostě byla morální tragédie,“ řekl Schumer televizi CNN. Schumer varoval, že stranění Rusku v konfliktu by zpřetrhalo spojenectví s Evropou a povzbudilo diktátory na celém světě.

Spojené státy od Trumpova nástupu do úřadu vedly oddělená jednání se zástupci obou znepřátelených zemí, k výsledku se zatím dospět nepodařilo. Washington už minulý týden pohrozil, že USA ukončí své snahy o urovnání konfliktu, pokud Moskva a Kyjev brzy nedosáhnou pokroku v rozhovorech.

USA jsou podle dřívějších informací agentury Bloomberg v rámci budoucích dohod o příměří a míru připraveny zmírnit sankce uvalené na Moskvu a uznat ruskou kontrolu nad okupovaným poloostrovem Krym, který je podle mezinárodního práva součástí Ukrajiny. Zelenskyj trvá na tom, že Ukrajina ruskou anexi Krymu právně neuzná.