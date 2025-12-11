Rubio nařídil úřadu změnu písma. Calibri je plýtvání kvůli diverzitě, vadí mu

Americký ministr zahraničí Marco Rubio nařídil svému resortu opět používat v dokumentech písmo Times New Roman místo písma Calibri, které na ministerstvu zavedl Rubiův předchůdce Antony Blinken ve snaze zlepšit čitelnost, zejména pro lidi se zrakovým postižením. Podle Rubia je však původní písmo „formálnější a profesionálnější“.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a prezident Donald Trump (26. srpna 2025)

Americký ministr zahraničí Marco Rubio a prezident Donald Trump (26. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Americká diplomacie se k písmu Times New Roman vrací od středy a nařízení platí pro interní i veřejné dokumenty, informoval zpravodajský web BBC.

V pět hodin končíte! Trump ruší programy pro diverzitu a zbavil se školitelů

Autor bezpatkového písma Calibri, Nizozemec Lucas de Groot, v rozhovoru pro pořad BBC Newshour změnu označil za smutnou a směšnou. „Písmo Calibri bylo navrženo tak, aby usnadnilo čtení na moderních počítačových obrazovkách. Proto bylo vybráno jako náhrada za Times New Roman, písmo, ke kterému se chce Rubio nyní vrátit,“ uvedl de Groot.

Mluvčí ministerstva zahraničí sdělil BBC, že návrat k Times New Roman je v souladu s rozhodnutím prezidenta Donalda Trumpa „prezentovat jednotný a profesionální hlas veškeré komunikace“.

„Sjednocení praxe ministerstva s tímto standardem zajišťuje, že naše komunikace působí důstojně, jednotně a formálně, jak se od oficiální vládní korespondence očekává,“ uvedl mluvčí.

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Times New Roman je patkové písmo, tedy písmo s drobnými tahy na koncích písmen. Soudy, zákonodárné sbory a další instituce obvykle používají tento formálnější styl. Calibri je naopak bezpatkové písmo, bez těchto tahů, a je považováno za lépe čitelné na obrazovkách – zejména pro lidi se zrakovými či čtecími potížemi.

V pokynu, kterým diplomatům nařídil vrátit se k písmu Times New Roman, označil Rubio Blinkenovo rozhodnutí přejít na Calibri za „plýtvání“ pod záminkou diverzity. Podle agentury Reuters se to uvádí v interní depeši americké diplomacie.

Administrativa prezidenta Trumpa od jeho lednového návratu do úřadu provedla řadu změn s cílem zrušit iniciativy na podporu rozmanitosti, rovnosti a začleňování (DEI).

Nedávno například oznámila, že na Den Martina Luthera Kinga a Juneteenth – dva federální svátky připomínající historii černošských Američanů – zruší volný vstup do národních parků. Místo toho budou mít návštěvníci volný vstup v den narozenin prezidenta Donalda Trumpa 14. června, který připadá na Den vlajky.

