Čína obešla vlastní sankce. Změnila přepis jména Rubia, aby mohl přijet s Trumpem

Autor: ,
  9:50
Americký ministr zahraničí Marco Rubio doprovází prezidenta Donalda Trumpa na cestě do Pekingu navzdory tomu, že na něj Čína v minulosti uvalila sankce. Čínské úřady tento problém vyřešily změnou přepisu jeho jména. Ještě v dobách, kdy byl Rubio senátorem, se zasazoval o posílení lidských práv v Číně.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio opouští Bílý dům a vydává se na cestu do Číny. (12. května 2026) | foto: AP

Čína v úterý oznámila, že nebude Rubiovi bránit ve vstupu na své území. „Sankce se týkají slov a činů pana Rubia ohledně Číny v dobách, kdy byl senátorem,“ řekl mluvčí čínské ambasády ve Washingtonu.

Krátce předtím, než se Rubio loni v lednu ujal úřadu, začaly čínská vláda a oficiální média první slabiku jeho příjmení přepisovat s jiným čínským znakem.

Dva nejmenovaní diplomaté řekli, že se domnívají, že pro Čínu šlo o způsob, jak se vyhnout uplatňování sankcí proti Rubiovi, který pod původním přepisem svého příjmení měl vstup do Číny zakázaný. Zástupce amerického ministerstva zahraničí potvrdil jen to, že Rubio cestuje s Trumpem.

Syn kubánských emigrantů Rubio je znám svým odporem vůči komunismu. V minulosti byl hlavním autorem zákona, na základě kterého USA zavedly dalekosáhlé sankce na Čínu kvůli využívání nucené práce Ujgurů, což je muslimská menšina. Peking tato obvinění odmítá. Rubio rovněž kritizoval postup Číny vůči Hongkongu.

Před svým schvalováním do funkce šéfa americké diplomacie se Rubio v projevu v Senátu zaměřil na Čínu a označil ji za bezprecedentního protivníka. Nicméně od nástupu do ministerského úřadu podporuje Trumpa, který o svém čínském protějšku Si Ťin-pchingovi mluví jako o příteli a zaměřil se na budování obchodních vztahů na úkor lidských práv.

Loni ale Rubio potěšil Tchaj-wan, když řekl, že Trumpova administrativa nebude vyjednávat o budoucnosti tohoto demokraticky spravovaného ostrova ve snaze zajistit si obchodní dohodu s Pekingem. Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území.

Během třídenní návštěvy Pekingu se očekává, že šéf Bílého domu bude tlačit na Si Ťin-pchinga ohledně ukončení čínské podpory Íránu. O konfliktu s Íránem mají vést dlouhý rozhovor. Trump ale dodal, že Siovu pomoc v této záležitosti nepotřebuje, a později prohlásil, že Írán nebude jedním z hlavních témat.

„Nemyslím si, že budeme potřebovat pomoc s Íránem. Tak či onak vyhrajeme, mírovou cestou, nebo jinak,“ řekl Trump před odletem do Číny.

Šéf Bílého domu zároveň při stejném vystoupení o několik minut později řekl, že toho se svým čínským protějškem chce probrat mnoho, ale neřekl by, že Írán je jedním z těchto témat. „Máme mnoho témat k prodiskutování. Neřekl bych, že Írán je jedním z nich, abych byl upřímný, protože máme Írán pod kontrolou,“ řekl prezident novinářům.

Peking opakovaně vyzývá k co nejrychlejšímu ukončení války na Blízkém východě, která začala americko-izraelskými údery na Írán 28. února, za což USA několikrát kritizoval. Čína je také největším odběratelem íránské ropy a právě dodávky této suroviny konflikt silně narušil kvůli blokování Hormuzského průlivu.

Zpravodajci USA podle amerických médií uvádějí, že se Peking chystá dodat Teheránu systémy protivzdušné obrany, což však čínské velvyslanectví ve Washingtonu popřelo.

Čína a Írán jsou blízkými ekonomickými partnery. Obě největší ekonomiky na světě spolu vedou dlouholetou obchodní válku, která se vyostřila, když USA uvalily na čínské zboží cla přesahující 100 procent a Peking pohrozil omezením globálních dodávek vzácných zemin.

Předpokládá se, že se Trump bude snažit o zmírnění obchodního napětí mezi oběma zeměmi. K Trumpovi se připojí také 17 šéfů významných amerických podniků. Půjde o první cestu hlavy Spojených států do Číny od roku 2017.

