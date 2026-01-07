Rubio nastínil tříbodový plán pro Venezuelu. Počítá s usmířením s opozicí

Autor: ,
  18:59
Spojené státy mají pro Venezuelu plán o třech krocích. Ten první bude spočívat ve stabilizaci země, druhý v obnově a třetí v politickém přechodu. Podle agentury Reuters to ve středu uvedl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Spojené státy v sobotu zaútočily na Venezuelu a unesly jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku Cilii Floresovou.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (5. ledna 2026)

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (5. ledna 2026) | foto: AP

Oba převezly speciální jednotky do USA, kde je úřady postavily před soud. Prozatímní prezidentkou Venezuely se stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost.

„Nechceme, aby se to zvrhlo v chaos,“ řekl Rubio poté, co americkým senátorům poskytl informace o plánu Trumpovy administrativy pro tuto latinskoamerickou zemi.

Trump se pustil do spojenců v NATO, zkritizoval Norsko kvůli Nobelovce

„Druhá fáze bude fází, kterou nazýváme obnova, a jejím cílem je zajistit, aby americké, západní a další společnosti měly spravedlivý přístup na venezuelský trh,“ prohlásil šéf americké diplomacie.

„Zároveň má začít proces národního usmíření ve Venezuele, aby opoziční síly mohly obdržet amnestii, být propuštěny z vězení nebo se vrátit do země a aby bylo možné začít znovu budovat občanskou společnost,“ dodal Rubio. „A třetí fáze bude samozřejmě fází přechodu,“ uzavřel.

Bílý dům od Venezuely požaduje, aby omezila své vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou, a to včetně ekonomických vazeb.

Trump chce Grónsko koupit, vojenskou invazi teď neplánuje, řekl Rubio

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa podle zdrojů stanice ABC News sdělila prozatímní venezuelské prezidentce Rodríguezové, že její země musí splnit požadavky Bílého domu, než jí bude povoleno těžit další ropu.

Venezuela má největší prokázané zásoby ropy na světě, ale podle údajů poradenské společnosti Kpler těží pouze kolem 800 tisíc barelů denně. Většina venezuelského vývozu ropy směřuje do Číny.

