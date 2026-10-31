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Trump a Putin by se mohli setkat v Číně. Rubio jednal s Lavrovem o summitu APEC

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  21:12

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Rubio na setkání ministrů zahraničí skupiny předních ekonomik světa G20 v americké Atlantě. (31. října 2026) | foto: Reuters

Americký ministr zahraničí Marco Rubio mluvil se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem o možném setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), který se bude konat v polovině listopadu v Číně.

Rubio s Lavrovem mluvil na okraj setkání ministrů zahraničí skupiny předních ekonomik světa G20 v americké Atlantě.

Rubio na tiskové konferenci zdůraznil, že v rámci dvoudenního setkání ministrů zahraničí G20 neměl s Lavrovem žádné oficiální jednání.

„Mluvili jsme krátce o možnosti, že by se naši lídři příští měsíc mohli setkat na summitu APEC,“ řekl Rubio. Summit se koná v čínském městě Šen-čen.

Rubio se k záležitosti vyjádřil den poté, co Lavrov novinářům sdělil, že vedl s Rubiem korektní rozhovor.

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Přítomnost Lavrova na setkání v Atlantě vyvolala napětí u evropských zemí. Většina západního světa Rusko po invazi do sousední Ukrajiny v roce 2022 bojkotuje.

V pátek tak byly zrušeny plány na tradiční společnou fotografii ministrů G20, protože někteří evropští představitelé se odmítli objevit na fotografii po boku Lavrova.

Účast ruského ministra však zároveň zdůraznila oteplení vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem. „Vzhledem k nebezpečí eskalace v budoucnosti je důležité, aby Spojené státy a Rusko udržovaly komunikaci na určité úrovni,“ řekl Rubio novinářům. Poukázal přitom na rusko-ukrajinský konflikt a jaderné zbraně, které vlastní Moskva.

K válce na Ukrajině Rubio dodal, že pokud mohou Spojené státy sehrát roli při zprostředkování ukončení konfliktu, jsou připravené tuto roli převzít. A aby tuto roli mohly sehrát, musí mít možnost komunikovat s oběma stranami.

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