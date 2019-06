Buďte trochu o hladu, nebudete tlustí, radil ruský poslanec důchodcům

Ve snaze ukázat recept proti tloustnutí ruského obyvatelstva Oniščenko s odvoláním na americkou studii uvedl, že kromě fyzického tréninku je zdraví prospěšné také snížení „objemu nezbytné stravy, obzvláště u starších lidí, kdy jsou metabolické procesy zpomaleny“. Tím se podle něj docílí žádoucího snížení množství tuků v trávicím traktu.



Slova poslance se setkala se silnou odezvou na sociálních sítích. „Chytrá hlava. Lidé jí to, na co jim stačí peníze. Tuk do sebe dostávají v nekvalitních potravinách. Myslí si, že jsme nenasytní idioti, kteří neodejdou od koryta, a proto jim roste břicho,“ komentoval jeden uživatel, podle nějž „penzisté i tak žijí zpola o hladu“. „Takže je nutné si ještě více utáhnout opasek. Už na něm ale chybí dírky,“ dodal na adresu Oniščenkovy hraběcí rady jiný glosátor.

Další uživatel navrhl, aby poslanci přestala být vyplácena výplata. Zároveň mu doporučil, aby se s těmito doporučeními obrátil spíše na ruské oligarchy a vládní činitele.

Oniščenko v důsledku kritiky oznámil, že jeho slova byla nesprávně pochopena. „Všechno překroutili. Já nejsem pro to, aby staří lidé žili o hladu, nýbrž jsem proti tomu, aby jim rostla břicha. (...) Strava musí být omezená a musí jí být méně - z hlediska objemu kalorií,“ hájil se Oniščenko v deníku Komsomolskaja pravda.

V roce 2012 proslul doporučením Rusům, aby se zřekli „zámořského jídla“, jako jsou hamburgery či sushi. Důvodem byl incident, v němž zákazníci údajně nalezli v moskevské restauraci McDonalds ve svém jídle červy. „Připomínám našim spoluobčanům, že hamburgery, a to i bez červů, nejsou vhodnou stravovací volbou pro obyvatele Moskvy i Ruska. Toto jídlo není naše,“ uvedl.

Jiná kontroverzní rada se týkala varování, aby ruští řidiči nepili za volantem kefír, neboť prý obsahuje alkohol. Podle expertů však průmyslově vyráběný nápoj obsahuje méně než jedno procento alkoholu a opít se jím je prakticky nemožné.

Polovina ruských důchodců má peníze jen na jídlo

Podle čerstvých průzkumů se Rusové musí čím dál častěji uchylovat k úsporným opatřením a čtvrtina z nich začala šetřit právě na jídle. V důsledku růstu cen bydlení a benzínu vystačí bezmála polovině důchodců peníze pouze na jídlo a ošacení.



Mladší Rusové na tom ale nejsou o mnoho lépe. Skoro polovině ruských rodin jejich výdělek stačí pouze na jídlo a oblečení, zboží dlouhodobější potřeby si dopřát nemohou. Uvedl to podnikatelský list RBK s odvoláním na údaje ruského statistického úřadu Rosstat, pořízené ze 48 tisíc domácností.



Z výzkumu rovněž vyplynulo, že zboží dlouhodobé spotřeby si nemůže dopřát šest z deseti dotázaných mladých rodin. Stejný problém má i téměř stejné množství penzistů, kteří si nepřivydělávají.

Kromě toho 15 procent rodin uvedlo, že jim peníze stačí jenom na jídlo. Pořízení oblečení a zaplacení nákladů na bydlení už představují problém. Nejvíce takových rodin - plných 100 procent - je v Jamaloněneckém autonomním okruhu, v Novosibirské oblasti (41,3 procenta) a v Orlovské oblasti (39 procent).

Necelé jedno procento rodin (0,7 procenta) pak tvrdilo, že nemá dost peněz ani na jídlo. Z výzkumu rovněž vyplynulo, že si ruské rodiny čím dál častěji půjčují.

RBK připomněl, že Rusové si ke konci loňského roku uložili nejmenší díl příjmů na úspory za posledních 20 let, jen 3,7 procenta. „Šetříme jako v 90. letech,“ poznamenal deník. „Horší byl tento ukazatel jen v roce 1998, kdy na úspory připadalo 2,5 procenta příjmů,“ dodal.

Nemají úspory, naopak si půjčují

V dubnovém průzkumu sociologického střediska Levada dvě třetiny domácností tvrdily, že žádné úspory nemají. Dluhy vůči bankám loni vzrostly o více než 22 procent na 14,9 bilionu rublů (5,3 bilionu Kč), což je největší růst od roku 2013.

Podíl Rusů, kteří šetří na jídle, se během posledního roku zvýšil na 24 procent, podotkl deník Kommersant s odvoláním na zveřejněné poznatky sociologů ze střediska Romir. Připomněl dubnovou zprávu Rosstatu z 60 tisíc domácností, podle které si 35 procent ruských rodin nemůže dopřát dva páry sezonní obuvi pro každého člena a čtvrtina si nemůže dovolit zvát k sobě hosty na rodinné oslavy. Tyto údaje tehdy šokovaly mluvčího Kremlu.